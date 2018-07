Wissenschaftlern der Universität Wisconsin ist es gelungen, in einer chemisch vollständig bekannten Nährsubstanz komplette Pflanzen aus einzelnen Zellen zu züchten.

Die Bedeutung dieses am 20. Mai von der American Cancer Society bekanntgegebenen Resultats liegt vor allem darin, daß zum erstenmal ein relativ komplizierter Organismus aus einer Gewebszelle unter kontrollierten Versuchsbedingungen entstanden ist. Das wiederholbare und variierbare Experiment ermöglicht den Biologen einen tieferen Einblick in das Geheimnis des Zellstoffwechsels und der Zelldifferenzierung.

Die Botaniker I. K. Vasil, A. C. Hildebrandt und A. J. Riker hatten schon früher am Institut für Pflanzenpathologie an der Universität Wisconsin aus einzelnen Zellen Kulturen gezüchtet, die zu formlosen Kallus-Geweben zusammenwuchsen. Unter diesen waren vereinzelt Andeutungen von differenzierten Strukturen zu beobachten. Jedoch enthält die bei diesen Experimenten als Nährsubstanz benutzte Kokosnuß-Milch zahlreiche noch unbekannte Stoffe.

In ihrer neuen Versuchsreihe haben nun die drei Forscher ein aus Endivien-Zellen gezüchtetes undifferenziertes Kallas-Gewebe in einen Behälter gebracht, der eine aus 23 bekannten Substanzen zusammengesetzte Nährflüssigkeit enthielt. Der Behälter wurde mechanisch geschüttelt und zugleich von einer fluoreszierenden Lichtquelle bestrahlt. Hierbei zerfiel das Gewebe in seine einzelnen Zellen.

Im Laufe von mehreren Monaten teilten sich diese Zellen und begannen, spezialisierte Strukturen zu bilden. Schließlich zeigten sich an den Gewebeklümpchen kleine Wurzeln und Blätter. Es hatten sich vollständige Miniatur-Endivienpflanzen entwickelt.

Inzwischen haben die amerikanischen Wissenschaftler das Experiment mehrfach wiederholt; stets mit dem gleichen Erfolg: Aus den einzelnen Gewebszellen wuchsen komplette, Chlorophyll produzierende Pflanzen.

Freilich war anfangs noch nicht die Möglichkeit auszuschließen, daß die Zellen verschiedene Stoffe exkretierten, die durch das gemeinsame Nährmedium von der einen zur anderen Zelle übertragen wurden, so daß an der Entwicklung zum vollständigen Organismus letzten Endes doch mehrere Zellen beteiligt gewesen wären.

Dieser Verdacht erwies sich jedoch als unbegründet, denn kürzlich gelang es dem Forscherteam, in einer Mikrokultur aus einer einzelnen Tabakpflanzen-Zelle ebenfalls eine Pflanze mit Wurzeln und Blättern zu züchten. ow