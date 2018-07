Von Kurt Simon

In ungewöhnlich scharfer Form ist in der vergangenen Woche das egoistische und engstirnige Verhalten der Interessenvertreter attackiert worden. Der Bundeskanzler gestand vor der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft freimütig, daß die Lobbyisten sein größter Kummer seien. Am gleichen Tage geißelte Konsul Dietz auf der Jahresversammlung des Groß- und Außenhandels das Drohen, Trommeln und Schreien, mit dem einzelne Gruppen der Bevölkerung ihre Wünsche durchzusetzen suchten. Einen. Tag später warnte der Bundesverband der Deutschen Industrie in seiner Mitgliederversammlung vor einem „Wettbewerb des Forderns“.

Alle Sprecher stimmten darin überein, daß diesem Treiben Einhalt geboten werden muß, soll nicht der erreichte wirtschaftliche Wohlstand und, wie Erhard es ausdrückte, unsere Demokratie zugrunde gehen. Die Tatsache, daß auf diesen und anderen Veranstaltungen der letzten Tage immer wieder die Sorge vor einem Überhandnehmen des Einflußes der Interessenverbände zum Ausdruck gebracht wurde, läßt aufhorchen. Es scheint so, als ob die Gefahr erst jetzt richtig erkannt werden würde. Das ließe für die Zukunft hoffen; denn ist erst einmal das Wissen „unter die Haut“ gedrungen, werden auch die Abwehrkräfte gegen den Gruppenegoismus mobilisiert.

Wirksamer als alle Kritik ist aber das gute Beispiel. Es ist ungewöhnlich, wenn der Präsident eines Spitzenverbandes der Wirtschaft auf der Jahrestagung der Verbandsmitglieder an Stelle berufspolitischer Forderungen erklärt: „Die einzige Forderung, die ich am heutigen Tage aufstellen möchte, lautet: keine Bevorzugung einzelner Gruppen oder Schichten unseres Volkes, sondern gerechtes Maß für alle!“ Das geschah vor dem Gesamtverband des Groß- und Außenhandels durch Konsul Dietz. Machen solche guten Beispiele Schule, werden auch die schlechten Sitten möglicherweise einmal der Vergangenheit angehören.

An schlechten Sitten fehlte es in diesem Jahr nicht. Gerade in den letzten Monaten erlebten wir im Übermaß Beispiele einer Interessenvertretung, die über das Maß dessen hinausgeht, was einer parlamentarischen Demokratie zugemutet werden kann. Als sich Bundesfinanzminister Dahlgrün vor einem Jahr für eine allgemeine Senkung der Lohn- bzw. Einkommensteuer einsetzte, geschah es, wohl auch ist. der Absicht, auf diese Weise unter Hinweis auf die leere Bundeskasse Wahlgeschenke an einzelne Gruppen zu verhindern. Die Steuersenkung wurde durchgesetzt, aber das hat die Gruppenfunktionäre innerhalb des Parlaments nicht daran gehindert, Milliardensummen zu bewilligen und ungedeckte Schecks auf die Zukunft auszuschreiben.

In der gleichen Woche, in der Erhard starke Worte gegen den Gruppenegoismus fand, teilte ein Abgeordneter seiner Partei im Bundestag mit, daß die CDU/CSU über die Ende November von Erhard selbst der Landwirtschaft zusätzlich bewilligten Milliarden hinaus geben will, und zwar gleich für die nächsten zehn Jahre. Die FDP stand mit ihren agrarpolitischen Forderungen durchaus nicht hinter denen des großen Koalitionspartners zurück. Und der SPD-Sprecher nannte die Vorschläge der Regierungskoalition zwar Schaufensteranträge, die im Wahlkampf Stimmen fangen sollten; die eigene agrarpolitische Konzeption der SPD ist für den Verbraucher und den Steuerzahler aber auch nicht viel beruhigender.

Während’ Erhard wider die Macht der Verbände wetterte, bereitete sein Arbeitsminister ein Versprechen an die Kriegsopfer vor, das den Steuerzahler mit ungefähr einer Milliarde jährlich belastet. Mag man diese Zusage auch für noch so gerecht halten, es fehlt der Hinweis, woher die Mittel genommen werden sollen. Es ist einfach unredlich, mehr zu versprechen, als nun einmal in der Bundeskasse verfügbar ist und nach sorgfältigen Schätzungen in den nächsten Jahren verfügbar sein wird.