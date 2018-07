Die Ablehnung des offiziellen deutschen Beitrages hat den Filmfestspielen von Cannes hierzulande eine böse Presse eingetragen: Verdächtigungen wurden laut und Unterstellungen verbreitet. Aus ästhetischen Gründen hatte man dort Kurt Hoffmanns Film „Das Haus in der Karpfengasse“ zurückgewiesen – hier hat man politische daraus gemacht und sich aufgeregt.

Es ist wahr, daß in Cannes auch schon mancher schlechte Film gezeigt worden ist. Das macht die Affäre für manche zu einem klaren Fall. Die Welt gab die Vermutung wieder, man möge dort „nicht dokumentiert sehen, daß eine andere Generation der Deutschen deutsche Schuld sehe und anerkenne“. Für einen Leser, der Hoffmanns Film nicht kennt, klingt das so finster, wie es gemeint ist.

Ich finde es erstens unsinnig, dem Ausland einen solchen Vorwurf zu machen, zweitens bequem, die Schuld bei den anderen zu suchen, und dritteils unangemessen, von den Auswahljuroren in Cannes Unfehlbarkeit zu verlangen. Daß sie mal einen schlechten Film zugelassen haben, sollte einen nicht zu der Forderung reizen, daß sie schlechte deutsche Filme immer zuzulassen hätten.

Ich meine, daß wir in diesem Falle sogar Glück hatten: Es ist uns eine Blamage erspart geblieben. Denn Kurt Hoffmann hat sich an das allerheikelste Thema gewagt und ist auf allermißlichste Weise gescheitert. Er erzählt in ein paar locker gefügten Episoden die Schicksale einiger Bewohner eines Hauses im Prager Judenviertel unmittelbar vor und nach dem nationalsozialistischen Überfall auf die Tschechoslowakei. Das hätte eine kritische Schilderung einer Idylle vor ihrer Zerstörung beigeben können, die Fixierung jenes tragischen Augenblickes, in dem die faschistische Expansion einbrach in das Privatleben von Menschen, die nur schwer begreifen konnten, warum ein ferner Despot es auf sie abgesehen hatte, die sich zwar vage bedroht fühlten, aber doch nicht bedroht genug, um all das, was sie sich im Laufe eines arbeitsamen Lebens zusammengetragen hatten, hinzuwerfen von einem Tag auf den anderen und zu fliehen, so schnell wie möglich.

Über das, was damals geschehen ist, einen bundesdeutschen Film zu sehen, darauf warteten wir schon lange. Es hätte aber ein Film werden müssen aus dem besseren Wissen heraus, das wir heute haben, ein Film der Einsicht vor allem und der Absicht, aufzuklären. Nichts davon findet sich bei Hoffmann. Mit der bloßen Beschwörung der Idylle und Piroschka-Sentimenten allerdings, mit Kurt Hoffmanns altem Rezept, seiner ausgeleierten und hier besonders unzulänglichen Rührstück-Dramaturgie, war das nicht hinzukriegen.

Hoffmann beläßt es bei einer vagen Dämonisierung der Nazis und gewinnt dem putzigen Prager Judenviertel allerlei Pittoreskes ab. Aus diesen Gründen fordert sein Film die Frage nach der Erzählbarkeit jener Greuel, die notwendige Überlegung, wie dergleichen hätte dargestellt werden müssen, gar nicht erst heraus. Mit Wicerstands-Kolportage und Konzentrationslager-Operetten ist uns nicht gedient.

Es ist uns eine Blamage erspart geblieben, denn man darf sicher sein, daß sich die ausländische Kritik die Gelegenheit nicht hatte entgehen lassen, noch einmal und in Bausch und Bogen und doch nicht ganz zu Unrecht dem deutschen Film zu bescheinigen, daß er noch immer nicht begriffen hat und noch immer nicht in der Lage ist, sich des Themas anzunehmen, dessen sich anzunehmen er allen Grund hat. Es ist uns erspart geblieben, daß man im Ausland aus Hoffmanns Film Schlüsse zieht, die uns in beträchtliche Verlegenheit hätten bringen können.

Es war mit dem „Haus in der Karpfengasse“ kein Staat zu machen – ich finde es erfreulich, daß dieser Film nicht, als offizieller Beitrag der Bundesrepublik Deutschland in Cannes gelaufen ist. Weniger erfreulich finde ich es, daß er überhaupt erst nominiert worden ist. Sich nun über seine Zurückweisung zu empören, scheint mir die denkbar schlechteste Reaktion auf eine freundliche Belehrung zu sein. U. N.