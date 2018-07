BERLIN (Amerika-Haus):

„Amerikanische Lithographien“

Der Katalog spricht von einer Renaissance der Lithographie in Amerika, die 50 ausgestellten Blätter, die von Berlin aus durch die Amerika-Häuser in Deutschland wandern sollen, beweisen, daß technisch und künstlerisch neue Wege eingeschlagen werden. Rauschenbergs Blätter beispielsweise sprengen – nicht nur durch das ganz ungewöhnliche Format von einem Meter oder auch darüber – den traditionellen Begriff der Lithographie. Wie in seinen Bildern kombiniert er ausgeschnittene Photos, Rasterfelder mit gemalten Flächen, und dieses typische Rauschenberg-Gemenge wird auf dem normalerweise verpönten photomechanischen Wege gedruckt, mit der Seriegraphie auf den Stein übertragen und in kleiner Auflage abgezogen. Robert Bechtle, ein junger Maler und Graphiker aus San Francisco, benutzt die Lithographie für witzige Pop-Effekte, indem er mehrere Abzüge von dem gleichen Stein in verschiedenen Töungen neben oder untereinandert druckt: „Das Verschwinden der Nancy B.“ – das Gesicht der Dame verdunkelt und verdünnt sich in sechs Phasen, bis man nur noch schwarz sieht. Sam Francis hat seine Farblithographien früher in der Schweiz gedruckt, die neuen Blätter sind im Tamarind Workshop entstanden, einer der drei neuen amerikanischen Lithographenwerkstätten, wo Maler oder Bildhauer, auch wenn sie sich noch nie mit Graphik befaßt haben, sich rasch das Erforderliche aneignen und zusammen mit gelernten Lithographen mehr oder weniger selbständig arbeiten oder wenigstens den Druckprozeß „überwachen“ können. Auf diesen staatlich geförderten und reich dotierten Werkstätten basiert diese überraschende graphische Konjunktur in Amerika, der kulturpolitische Gewinn ist nicht zu übersehen: Druckgraphik ist ein probates und unerläßliches Mittel für internationale Geltung. Bis Ende Mai.

HAGEN (Karl-Ernst-Osthaus-Museum):

„Theo Bechteler“

Der Bildhauer lebt in Augsburg, und er hat offenbar wenig Lust und Begabung, sich in Szene zu setzen. Er gehört seit vielen Jahren zum Künstlerbund und zur Darmstädter Sezession, aber auf diesen Ausstellungen werden seine Arbeiten leicht übersehen, weil sie selten über das Kleinformat hinausgehen und durch keine modische Allüre auffallen. Dabei ist Bechteler viel origineller als viele seiner berühmten Kollegen. Er modelliert statt der obligaten Figuren von Mensch oder Tier eine Straße, ein Haus, einen Zirkus, einen Garten, ein feines Filigran, ein Gestänge mit komplizierten Überschneidungen und Durchbrechungen, in manchen dieser Häuser hockt ein Bewohner. Gebilde einer skurrilen Phantasie, die mit dem handwerklichen Geschick eines Goldschmieds und mit dem sicheren Gefühl für Realisierbarkeit gearbeitet sind. Sein zweites, ebenso unverbrauchtes und variables Thema: Blätter, Blumen, Nachtgewächse – in Bronze transponierte Botanik. Die Ausstellung, vierzig Arbeiten aus den letzten zehn Jahren, dauert bis zum 7. Juli. g. s.