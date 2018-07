F. R., Engelskirchen

Die Front verläuft mitten durch den Ort. Ein ungewöhnliches Streitobjekt spaltet die Eltern in der Gemeinde Loope im Kreis Engelskirchen bei Köln in zwei Lager. Es geht um Badehosen. Genauer gesagt darum, ob die zehn- bis vierzehnjährigen Kiider in der katholischen Volksschule nach dem Turnunterricht nackt duschen oder ob sie aus moralischen Gründen nicht besser eine Badehose tragen sollen. Einstweilen wird allerdings gar nicht geduscht. Bis die Auseinandersetzung beigelegt ist, bleiben die vier Brausen in der neuen Turnhalle unbenutzt. Die dreihundert Schüler und Schülerinnen kehren ungeduscht zu ihren streitbaren Eltern zurück.

Über das Looper Nacktduschen schwelt schon seit längerem ein Streit zwischen der Lehrerschaft und einem Teil der Eltern. Vor drei Wochen wurde die neue Turnhalle feierlich eingeweiht. Sie ist nach den neuesten hygienischen Gesichtspunkten gebaut und verfügt auch über vier Einzelkabinen mit Vorhang, in denen die Kinder getrennt nach Klassen und Geschlecht im Anschluß an den Turnunterricht duschen sollten. Sieben der acht Lehrer und auch der katholische Ortsgeistliche, Pfarrer Heckmans, hatten das Nacktduschen nach dem Turnen für notwendig und selbstverständlich gehalten. Sie forderten eine Erziehung der Schulkinder „zur positiven Einstellung zum eigenen Körper“. Der junge Lehrer Lüdenbach aber, von Gewissenskonflikten gepeinigt, meldete in einer Schulpflegschaftsversammlung dagegen Bedenken an und schrieb dem Kölner Kardinal Frings einen Brief. Viele Eltern folgten ihm. Schließlich erhitzten sich die Gemüter so sehr, daß sogar das Generalvikariat in Köln eingriff. Generalvikar Jansen setzte sich in einem Brief an die Eltern für die „schicklichere, wenn auch unhygienischere Form des Duschens“ ein.

Bürgermeister Allmann bangte um den Frieden seiner tausend Einwohner zählenden Gemeinde im Bergischen Land. Er wollte den Badehosenstreit mit demokratischen Methoden aus der Welt schaffen. So rief er die 188 betroffenen, vorwiegend bäuerlichen Eltern zu einer geheimen Briefwahl. 85 Prozent beteiligten sich an dieser ungewöhnlichen Abstimmung. Es gab eine knappe Mehrheit gegen das Nacktduschen: 89 von 159 Eltern waren für „mit“.

Die vier Brausen werden auch in nächster Zeit nicht benutzt werden. Engelskirchens Amtsdirektor Buescher erklärte: „Wegen der knappen Elternmehrheit zugunsten der Badehosen wird jetzt die Schulaufsichtsbehörde um eine Entscheidung gebeten.“ Die freilich gab den Schwarzen Peter erst einmal an die Eltern zurück. Schulrat Subrock von der Kölner Bezirksregierung urteilte salomonisch: Die Eltern sollen, allerdings namentlich, ein zweites Mal abstimmen. „Es ist schon möglich, daß einige Schüler nackt, die anderen mit Hose duschen.“ Ob sie aber auch zusammen unter der Brause stehen werden, muß dann „an Ort und Stelle“ entschieden werden.

Anderer Ansicht ist Schulrat Grunewald vom Schulaufsichtsbezirk II Bergisch-Gladbach. Gelassen meinte er: „Zunächst muß etwas Zeit vergehen, damit sich die Gemüter wieder abkühlen.“ Er schlug vor, daß sich ein Jurist seiner Behörde mit dem „Dusch-Krieg“ befassen sollte.

Vorläufig benutzen die Looper Schulkinder die Hand- und Fußwaschbecken. Sie waren, wohl in weiser Voraussicht, eingebaut worden. Hosenprobleme gibt es da jedenfalls nicht.