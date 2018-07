Seit de Gaulles Offensive gegen den amerikanischen Einfluß in Europa gehört es fast schon zum guten Ton, ebenfalls, gegen die „Amis“ zu wettern, die für ihren schlechten Dollar auf billige Weise zu guten europäischen und deutschen Firmen kommen. Schon sind so gewaltige Worte wie Überfremdung und die ersten noch zaghaften Rufe nach einem Eingreifen des Staates zu hören, um die Amerikaner fernzuhalten. Wenige besonnene Stimmen wie die des Vorstandsvorsitzenden der Farbwerke Hoechst, Professor Winnacker, gehen in dem Schwall der anti-amerikanischen Stimmungsmache unter. Winnacker hatte sich strikt gegen jeden staatlichen Eingriff gewandt, solange der Erwerb von Firmen durch Amerikaner auf faire und übliche Weise vor sich gehe.

Der Präsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, Otto Scboeppler, hat jetzt versucht, die Relationen ins rechte Licht zu rücken. Der Wert der amerikanischen Investitionen in Europa betrug bis zum vergangenen Jahr 11,5 Milliarden Dollar, während gleichzeitig die Europäer in den USA immerhin 6 Milliarden Dollar investierten.

Auf die Bundesrepublik entfielen von den US-Investitionen 2,5 Milliarden Dollar oder 3,2 Prozent der gesamten amerikanischen Auslandsinvestitionen. Aber nur 411 der in der Statistik als amerikanisch ausgewiesenen 1100 Firmen in der Bundesrepublik unterhalten Produktionsbetriebe, die rund 1 Prozent aller deutschen Arbeitskräfte beschäftigen. Die US-Firmen haben allerdings eine verhältnismäßig hohe Produktivität: sie sind mit 3,2 Prozent an der gesamten deutschen Industrieproduktion beteiligt. Wenn sie aber rationeller und produktiver sind als manche deutsche Betriebe, ist ihnen daraus ein Vorwurf zu machen? bo