Der Straßenbau ist ein beliebtes Wahlkampfthema. Das zeigt sich bereits heute, Monate vor dem Beginn des eigentlichen Bundestagswahlkampfes. Die Verkehrsmisere an Feiertagen und in der sommerlichen Urlaubszeit wird dafür sorgen, daß jenes Thema stets aktuell bleibt. Wer einmal in einer der gefürchteten Schlangen über die Autobahn gekrochen ist, behält dieses zweifelhafte Vergnügen in steter Erinnerung. Wenn dann noch in einem politisch angreifbaren Verkehrsminister ein Sündenbock als Abschußwild zur Verfügung steht, dann steht der polemischen Auseinandersetzung kaum mehr etwas im Wege.

Die zumeist ins Unsachliche abgleitende Diskussion über ~~~ ~~~ ~~~ Straßenbau wurde jedoch von der Bundesregie- rung und den Reden ihres Experten Seebohm geradezu provoziert. Seebohm kümmert sich zwar häufig genug um technische. Einzelheiten des Straßenbaues und erringt mit unwichtigen Detailkenntnissen sogar bei Abgeordneten der Opposition Achtungserfolge. Sein großes Versäumnis bleibt indessen, die Weichen für die weitere verkehrspolitische Entwicklung nicht rechtzeitig genug gestellt zu haben.

Sein jährliches Geraufe mit den Finanzministern Schäffer, Etzels Starke und Dahlgrün um die Milliardenbeträge der Mineralölsteuer für den Straßenbau in allen Ehren. Seebohm hat aber kaum etwas getan, um frühzeitig darauf hinzuweisen, daß der Kraftfahrzeugverkehr seine Wegekosten, also die Ausgaben für den Straßenbau, für die Straßen Unterhaltung und für Parkraum nicht deckt. In den vergangenen Jahren würden in der Bundesrepublik regelmäßig 1,2 bis 1,5 Milliarden Mark mehr für den Bau von Straßen und deren Unterhaltung aufgewendet, als Bund, Länder und Gemeinden aus dem Kraftverkehr an Steuern schöpften.

Im laufenden Jahr betragen die Einnahmen rund 8, die Ausgaben dagegen 9,5 Milliarden Mark. Die Differenzen zwischen Ausgaben und Einnahmen erreichten in den letzten drei Jahren Milliarden-Summen. Im vergangenen Jahr waren es 1,36 Milliarden. Insgesamt haben Bund, Länder und Gemeinden seit 1948 10,5 Milliarden Mark mehr in den Straßen investiert als der Kraftverkehr an Steuerleistungen aufbrachte.

Soll gegen das Verkehrschaos mit einigen Erfolgsaussichten etwas getan werden, müssen Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden zwanzig Jahren, gemessen an heutigen Preisen, mindestens 15 Milliarden Mark jährlich für den Straßenbau aufwenden. Hinzu kommen 5 weitere Milliarden pro Jahr für den Ausbau funktionsfähiger, öffentlicher Nahverkehrsmittel, die allein. in der Lage sind, dem individuellen Berufsverkehr mit dem Kraftfahrzeug Zügel anzulegen.

Grundsätzlich kann natürlich der Standpunkt vertreten werden, der Straßen- und Verkehrsbau gehöre zu den gemeinschaftlich Zu tragenden Lasten. Dann müßten aber künftig nicht nur die Wasserstraßen, sondern auch die Schienenwege Straßenbahnen, die Flugplatzpiste und ~~~~ aus dem allerdings allgemeinen Steuer~~~~ finanzieren werden. Das aber ist eine Vorstellung, die allein vom Finanziellen her absurd erscheint und wohl niemals in die Tat umzusetzen sein wird.

Es bleibt also nur übrig, die Wegekosten bei den Benutzern der Wege zu erheben, so wie das heute überall (mit Ausnahme der Binnenschiffahrt) geschieht. Dann aber sollten Verkehrsminister und Bundesregierung wenigstens versuchen, dieses Prinzip möglichst gerecht durchzusetzen. Heute zahlen nur Bahn und Flugzeuge ihre gesamten Wegekosten, die Kraftfahrzeuge einen Teil, die Binnenschiffahrt nichts. Bei den auf uns zukommenden Mehrbelastungen im Straßenbau müßten wohl zunächst die Steuerleistungen des Kraftverkehrs erhöht werden.