Von Thomas Regan

Ovids „Liebeskunst“ war noch ein Werk köstlicher Poesie. Im Zeitalter der Versachlichung ist von dieser Poesie der ars amandi auch nicht ein Hauch mehr zu spüren. Die Liebe ist versachlicht worden. Des Eros’ entkleidet, wurde sie als nackter Sexus praktikabel. Nur so sind auch die neuen Gesellschaftsspiele möglich geworden, bei denen man den Ehepartner für ein Wochenende wechselseitig austauscht wie einen beliebigen Gegenstand. Er wird im Dunkel ausgelost.

Ich will hier nicht aufzählen, was die Langeweile, der Wohlstand mit seinem Zuwachs an freier Zeit, was Glaubensschwund und Zertrümmerung alter Tabus zu den Formen und Formlosigkeiten der heutigen Sexualbräuche beigetragen haben. Die Frau mußte erst zum Objekt, zum Ding degradiert werden, ehe sie für einige Stunden verlost und vertauscht werden konnte. Auch das Callgirl, der sexuelle Kundendienst, setzt eine Weiblichkeit voraus, die dieser Versachlichung bereits zugestimmt hat: Es wird Lust gebrauchsfähig ins Haus geliefert.

Ich möchte bezweifeln, daß die verspotteten opuscula (Kochbücher der Liebestechnik) ebenfalls Erzeugnisse dieser Versachlichung menschlicher Beziehungen sind. Bedeuten sie nicht gerade den Anfang einer Gegenbewegung gegen die Abwertung der Frau zum Objekt? Wollen diese Schriften nicht der Frau mehr Zärtlichkeit, mehr Aufmerksamkeit erweisen, als die nüchternen Monteure der Gegenwart ihr zuwendend.

Natürlich: Der Frauenüberschuß ist dem alten Adam zu Kopf gestiegen. Er hat es nicht mehr nötig, zu werben wie einst. Manch einer mißt sich seine Rolle auf Erden so zu, wie sie die alten Juden für das Jenseits erträumten: Paschagleich auf ein Ruhebett hingestreckt, von seinem Weibe bedient, denn nur durch den Mann kann die Frau in die himmlische Seligkeit eingehen.

Vielleicht wollen also die opuscula diese gedankenlose Hybris der Männer in eine neue, aufmerksamere Zärtlichkeit verwandeln?

Was die Metamorphosen gerade des Sexus’ durch äußere Einflüsse angeht, habe ich persönlich berechtigte Zweifel anzumelden. Dazu eine kleine Geschichte, die den Nachteil hat, wahr zu sein: