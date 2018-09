Die Spiegel-Affäre im Wahlkampf

Bonn, im Mai

Wenn die CDU damit rechnet – und das tut sie –, daß Franz Josef Strauß sie bei der Bundestagswahl, zumal in Norddeutschland, zwei bis drei Prozent der Stimmen kosten könnte, dann müßte sie wünschen, daß die Spiegel-Affäre bis zur Bundestagswahl im Zwielicht bleiben würde. Der Union konnte bis dahin weder an der Durchführung des Prozesses gelegen sein (weil er für Strauß unangenehme Vorgänge beleuchtet hätte) noch an der Einstellung des Verfahrens (weil sie die Regierung von 1962 ins Unrecht setzen mußte). Und wie man auch die höchstrichterliche Entscheidung vom vergangenen Freitag dreht und wendet, ihr Inhalt ist nicht zu verwischen: daß nämlich der Verdacht gegen den Spiegel übertrieben und daraus maßlose Folgerungen gezogen wurden.

Die Union hofft jetzt, daß die Affäre, die in den letzten zweieinhalb Jahren so viele hitzige Diskussionen hervorgerufen hat, inzwischen an Interesse verloren habe und daher kein zugkräftiges Wahlkampfthema. abgeben werde. Anders wird natürlich bei der FDP und bei der SPD über die Sache geurteilt. Ohne das Eingreifen dieser beiden Parteien und eines großen Teils der Presse hätte die Spiegel-Affäre einen anderen Verlauf genommen. Hätte damals nicht ein FDP-Mann an der Spitze des Bundesjustizministeriums gestanden, so wäre der Öffentlichkeit die merkwürdige Rolle des damaligen Bundesverteidigungsministers Strauß wohl nicht so deutlich geworden. Und wenn man auch Strauß den Amtsmißbrauch, dessentwegen die Bonner Staatsanwaltschaft gegen ihn und andere ermittelt hat, nicht schlüssig wird nachweisen können – daß er damals in fremde Kompetenzen eingegriffen und sich Zuständigkeiten angemaßt hat, die ihm nicht zukamen, steht fest.

Die FDP wird also im Wahlkampf für sich in Anspruch nehmen, daß sie der Rechtstaatlichkeit gedient habe. Und sie wird geltend machen, daß diese Rechtssicherheit auch künftig besser gewahrt werde, wenn nicht eine übermächtige Partei allein herrsche und damit eine Kontrolle, wie sie im Oktober 1962 von der FDP ausgeübt wurde, verhindern könne. Ähnlich wird die SPD argumentieren, deren Interesse ja dem der FDP in diesem Punkte gleicht. Den letzten Anstoß zur Entlarvung von Strauß gaben ja jene SPD-Abgeordneten, die ihn in einer denkwürdigen Fragestunde in die Zange nahmen.

Noch vor kurzem sprach Strauß von Augstein als von einem Landesverräter. Solche Verdächtigungen wird er sich nun nicht mehr gestatten dürfen. Und er wird sich auch damit abfinden müssen, daß in der Öffentlichkeit gerade jetzt die Frage wieder mit Nachdruck gestellt werden wird, wieviel er dazu beigetragen hat, daß der Fall diese Dimensionen annahm. Die Spiegel-Affäre ist just in dem Zeitpunkt „geplatzt“, wo es den Parteifreunden Straußeris am wenigsten in ihr Kalkül paßt. Robert Strobel