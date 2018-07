Inhalt Seite 1 — Wenn Erbanlagen aktiv werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Deutsche Biochemiker sind dem subtilen Mechanismus auf die Spur gekommen, mit dessen Hilfe die Gene, die stofflichen Träger der Erbanlagen, ihre Erbinformationen an den Körper weitergeben, und wie andererseits spezifische Gene durch körpereigene Stoffe aus einer Art Ruhestadium geweckt und aktiviert werden können.

Lange war es rätselhaft, wie die Natur dieses Problem löst: Wie ist es zu verstehen, daß die allen Zellkernen gleichermaßen mitgegebene „Kopie“ von Erbinformationen, der „Bauplan“ also, vom Zellplasma als „ausführendem Organ“ durchaus sinnvoll „abgelesen“ wird? Wörter „weiß“ das sich entwickelnde Leben, welcher Teil des Bauplans für einen bestimmten Körperteil gilt und welche Art von Zellen mit welcher Funktion gerade dort produziert werden muß, so daß uns nicht die Arme aus dem Bauch und die Ohren nicht an den Händen wachsen? Welches Geheimnis, mit anderen Worten, liegt der Zelldifferenzierung zugrunde? Und wie – das hängt offenbar damit zusammen – vollziehen sich die körperlichen Verwandlungen mancher Insekten? Woher „weiß“ der Insektenkörper beispielsweise, wann für ihn die Zeit einer Larvenhäutung gekommen ist, und wie wird die „Metamorphose“ dann eingeleitet?

Die Arbeiten, von denen hier die Rede sein soll, sind im wesentlichen im Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen von Professor Dr. Wolfgang Beermann und Dr. Ulrich Clever geleistet worden. Um sie zu verstehen, geht man am besten von dem aus, was über die Funktion der Erbsubstanzen schon bekannt war. Wir wissen, daß für die Weitergabe der Erbeigenschaften eine kompliziert gebaute Säure im Zellkern verantwortlich ist, die Desoxyribonukleinsäure, kurz DNS. Man findet sie vor allem in den Chromosomen, den Trägern der Erbanlagen, und man hat sie als langgestrecktes, wendeltreppenähnliches Riesenmolekül identifiziert. Wie Versuche ergeben haben, birgt die DNS die Erbinformationen sehr wahrscheinlich in Gestalt abgrenzbarer Segmente ihrer chemischen Struktur. Der einzelne Erbfaktor wird dabei durch die Reihenfolge von vier Basen gekennzeichnet, die wiederum als Bestandteil von „Nukleotiden“ (chemischen Verbindungen) im DNS-Molekül die entscheidende Rolle spielen. Man hat mit Hilfe von Vererbungsexperimenten regelrechte „Chromosomen-Karten“ entworfen und bestimmte Abschnitte der Chromosomen (Gen-Orte oder Loci) als verantwortlich für bestimmte Erbeigenschaften erkannt. So haben beispielsweise bei der Taufliege die Gene für die Eigenschaft „Stummelflügel“ oder „Rotäugigkeit“ ihre festen Plätze in einem der vier Chromosomen des haploiden Satzes.

Man muß sich nun vorstellen, daß die Chromosomen mit ihrem Erbanlagen-Bestand zweierlei Aufgaben erfüllen. Erstens müssen sie, solange der Körper wächst, sich immer wieder „identisch reproduzieren“ und damit die Zellteilungen einleiten. Sie tun dies mit Hilfe einer Art von Reißverschlußmechanismus. Zweitens muß die DNS in den Chromosomen auch ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen und die gespeicherten Erbinformationen an die Zellen zur praktischen Auswertung weitergeben. Das geschieht in den auf die Teilungsphasen folgenden Ruheperioden – den Interphasen. Rein äußerlich erkennt man die genetische Aktivität daran, daß die Chromosomen nicht mehr dick und wurstförmig erscheinen wie während der Teilungsphasen, sondern jetzt langgestreckt („entspiralisiert“) sind und in diesem Zustand unter dem Mikroskop gewöhnlich nicht mehr als zusammenhängende Gebilde erkannt werden können.

Während der Phasen genetischer Aktivität, so glauben die Biologen heute sagen zu können, werden von der DNS im Zellkern spezifische Botenstoffe erzeugt, die in das Zellplasma abwandern und dort im Kontakt mit anderen Zellbestandteilen (Ribosomen) die verschiedensten Eiweißstoffe aufbauen. Die wichtigste „tägliche Arbeit“ im chemischen Getriebe der Zelle ist ja die ständige Neuproduktion von Eiweißen. Der Körper braucht sie nicht nur zum Aufbau seiner verschiedenen Gewebe, sie dienen ihm auch als chemische Botengänger und Zwischenstationen bei vielerlei Auf- und Abbauprozessen seines Stoffwechselgeschehens. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muß die Zelle eine große Anzahl (mehrere hundert) verschiedener Eiweißverbindungen herstellen, lauter Stoffe, die ihrerseits aus einfacheren Substanzen zusammengesetzt sind. Die Bausteine der Eiweiße sind Aminosäuren, von denen man heute etwa zwanzig kennt. Je nachdem, auf welche Weise die Aminosäuren chemisch kombiniert sind, entsteht der eine oder andere Eiweißstoff.

Es konnte auch die Art der „Botenstoffe“ aufgeklärt werden, derer sich die genetische Befehlszentrale im Zellkern bedient, um ihre Produktionsanweisungen ins Zellplasma zu schleusen: es sind ebenfalls Kernsäuren, doch unterscheiden sie sich im chemischen Aufbau von der DNS. Man nennt sie Ribonukleinsäuren (RNS).

Wie und woher „weiß“ nun die DNS, welche spezifischen Eiweißstoffe eine Zelle gerade produzieren muß, um sich beispielsweise zu einer Hautzelle zu entwickeln, oder ihre Funktion als Nervenzelle zu erfüllen? Wie kommt es, daß trotz des in allen Körperzellen gleichen Gen-Bestandes offenbar von Fall zu Fall verschiedene „Befehle“ erteilt werden können?