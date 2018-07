Von Rino Sanders

Fünfundsechzig Jahre alt ist Julien Green, der französische Schriftsteller amerikanisch-südstaatlicher Herkunft – kein Publikumsgünstling, aber Meister einer verehrenden, fast fanatischen Gemeinde. Autor düsterer, tiefer Romane, deren Titel sogar jene kennen, die sie nicht gelesen haben: „Mitternacht“, „Leviathan“, „Jeder Mensch in seiner Nacht“. Unter denen, die ihn lieben, schätzen viele seine Tagebücher am höchsten.

Als Alternder nun hat er sich darangemacht, schreibend seines Lebens innezuwerden. Also Memoiren? Also Autobiographie? Es geht ihm nicht allein darum. Green ist kein redseliger Mann. Wenn er mit etwas herausrückt, so, um wenigstens auf diese Weise die Distanz zu sich selbst, zu seinem Nächsten, vor allem aber zu dem Gott, der für ihn unbezweifelbar ist, zu verringern.

„Ich will mich bemühen, dorthin zu schauen, wohin meine Blicke sonst nur zufällig gelangt sind, und versuchen, jene Regionen des Bewußtseins zu erforschen, die so oft, je mehr wir uns von unserer Kindheit entfernen, im Dunkel hinter uns bleiben. Der gute Same, den Gott mit vollen Händen ausgesät hat, und der böse, der vom Teufel stammt – auf welche Weise hat sich das entfaltet?“ Selbsterhellung – vorbehaltlos, aufrichtig, inständig und mit dem Risiko, daß solche Illumination auch Bezirke des Ich aus dem Dunkel holen könnte, gegen deren Preisgabe Scham interveniert.

Offenheit und Diskretion gehen zusammen in den Aufzeichnungen über seine frühen Jahre –

Julien Green: „Aufbruch vor Tag“, aus dem Französischen von Eva Rechel-Mertens; Jakob Hegner Verlag, Köln; 292 S., 17,80 DM.

Ist Katholizität eine angeborene oder eine erworbene Eigenschaft? So mag zu fragen versucht sein, wer dieses denkwürdige Zeugnis einer Kindheit liest. Gewiß wird, daß Green vom ersten Lebenstage an auf diesen Glauben gestimmt wurde, und das ist auf den ersten Blick seltsam genug. Seine Eltern nämlich waren strenge Calvinisten, fromme Puritaner, die allerdings in Paris mit den Jahren immer mehr dem Katholizismus zuneigten. Der Vater konvertierte später; doch ehe der Knabe davon erfuhr, war er selber Konvertit geworden. Die Mutter starb, ehe sie sich zu einer so radikalen Abkehr von ihrem Kinderglauben entschließen konnte.