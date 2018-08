Inhalt Seite 1 — Aussichten der Apartheid Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Grubbe

Freimut Duve: „Kap ohne Hoffnung“ oder „Die Politik der Apartheid“; Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg; 190 Seiten, 2,20 DM.

Es fehlt in Deutschland nicht an Literatur über Südafrika. Es gibt eine erhebliche Anzahl von Büchern über das weiße Land an der Südspitze des schwarzen Kontinents, auch in deutscher Sprache. Aber die meisten dieser Bücher polemisieren. Sie kämpfen entweder für die Weißen oder für die Schwarzen, entweder für die Politik der Apartheid oder gegen die südafrikanische Regierung. Denn es gibt wenig Regime und wenig Doktrinen, die heute so leidenschaftlich umstritten sind in der Welt wie die Regierung Verwoerd und ihre Politik der Rassentrennung.

Auch Freimut Duve, der Herausgeber des aktuellen Taschenbuches über Südafrika unter dem provokativen Titel „Kap ohne Hoffnung“ nimmt Stellung. Er nimmt Stellung gegen die Politik der südafrikanischen Regierung, und zwar sehr deutlich und sehr aggressiv. Er erklärt in seinem Vorwort: „Mit der Bombe können wir vielleicht leben, mit der Apartheid nicht.“

Aber Duve beschränkt sich nicht, wie die meisten seiner Gesinnungsgenossen, auf Verurteilung und Kritik. Sondern er legt den Lesern des Buches zunächst die These der Apartheid dar. Und zwar tut er das nicht selbst; das könnte ihm den Vorwurf einer subjektiv gefärbten Darstellung eintragen. Sondern er läßt diese Thesen durch einen ihrer führenden Ideologen der Apartheid-Politik darlegen. Professor Werner Eiselen, der in dem Buch das „Regierungsprogramm der getrennten Entwicklung“ der Rassen darlegt, gehört zu den maßgeblichen und auch im Ausland als Wissenschaftler anerkannten Planern der heutigen südafrikanischen Politik. Erst nach Darlegung der These beginnt in dem Buch die Auseinandersetzung und die Kritik.

Hierbei entwickelt Duve eine Methode, die dem Leser das Verständnis erheblich erleichtert. Das Buch beschränkt sich nämlich nicht auf eine politisch-wissenschaftliche und damit zwangsläufig theoretische Auseinandersetzung über Wert und Unwert der Doktrin der getrennten Entwicklung zweier Rassen in einem Land. Acht von den neun Autoren des Bandes setzen sich außer mit der Entwicklung und den Zielen vor allem mit den praktischen Wirkungen dieser Politik auf die davon betroffenen Menschen auseinander, und zwar in den verschiedensten Formen vom Plädoyer bis zur Reportage und sogar bis zur Erzählung.

Besonders eindrucksvoll für den deutschen Leser ist der Beitrag des liberalen südafrikanischen Schriftstellers Alan Paton. Paton erzählt die Geschichte eines südafrikanischen Ortes, in dem Schwarze sich Grundstücke gekauft hatten, um dort ein Geschäft zu betreiben oder ihren Lebensabend zu verbringen. Aber die Schwarzen werden nun aus dem Ort vertrieben, weil er zum „weißen Lebensraum“ gehört. Dem Prinzip der Rassentrennung wird damit Genüge getan. Aber die Menschen stehen, vielfach am Abend ihres Lebens, plötzlich mit leeren Händen vor dem Nichts.