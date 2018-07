Inhalt Seite 1 — Bewährtes Altes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Rektoratsübergabe irgendwo: feierlicher Einzug der Professoren. Schwammerlartig verkleidete Gelehrtenköpfe ziehen an Geladenen, Schlagenden und Geschlagenen vorüber. Vielleicht sollte man die Universitätsreform mit der Hutmode beginnen? Sie ist immerhin 300 Jahre alt – noch älter als Humboldt!

Der akademisch intonierte Festmarsch fängt so oft wieder von vorne an, bis jeder seinen Leerstuhl gefunden hat.

Gluck, Händel, vielleicht Beethoven. Dann ist man eingestimmt. Der scheidende Rektor gibt seinen Rechenschaftsbericht. Es ist viel gebaut worden (wie überall) – aber noch nicht genug; die Studenten haben sich gestritten (wie überall), man hat ausländischen Besuch bekommen, wie überall, die (bundes)deutsche Wissenschaft gilt wieder etwas in der Welt (leider noch nicht überall. Aber das kommt noch).

Dann klingt Kritik an, mit feinstem humanistischen Humor gewürzt, versteht sich. Niemand der anwesenden Minister oder Politiker kann sich getroffen fühlen, so feinsinnig ist sie und so humanistisch.

Dann fallen einige richtungweisende Sätze zur Hochschulreform. Man ringt sichtlich um neue Formen. Etwa so: „An bewährtes Altes anknüpfend, die mittlere Linie nicht verlassend, mögliche Entwicklungen nicht verbauend ...“

Ein mutiger Mann, dieser scheidende Rektor. Ein echter „Professor“, da steht er: profiteor...! Er hat sein schweres Amt zu aller Zufriedenheit ausgeübt.

Draußen sieht man für mehr als 100 Millionen Mark neue Universitätsgebäude – modern wie nirgends. Wissenschaftsrat außen – ein mumifizierter Humboldt innen. Als Fetisch sozusagen gegen Ansteckung vom Äußeren.