Ist es recht und billig, daß ein Sparer seine Zinserträge voll der Einkommensbesteuerung unterwerfen muß, obwohl das Sparguthaben, das ihm die Zinsen bringt, im gleichen Jahr um einige Prozente an Wert verloren hat? Dieser Verlust an Substanz kam in der Vergangenheit manchmal nahe an den Sparzins heran, wenn er ihn nicht sogar übertraf. Viele Sparer ließen den Zinsertrag auf ihrem Konto stehen, um sich den realen Wert ihres Geldguthabens zu erhalten.

Ist die Verzinsung unter diesen Umständen noch ein echter Kapitalertrag oder, wirtschaftlich betrachtet, wenigstens zum Teil nur der Ausgleich für den Substanzverlust? Ist es recht und billig, den Zinsertrag voll zu versteuern; oder sollte nur der Teil besteuert werden, der über die jährliche Geldentwertungsrate hinaufgeht? Manch ein Sparer wird sich das in den letzten Jahren wachsendem Unmut gefragt beben.

Niemand kann in der Tat bestreiten, daß diese Fragen berechtigt sind. Die Hausbesitzer können für die Abnutzung ihres Gebäudes immerhin feinen bestimmten Prozentsatz der Steuer absetzen, obgleich der Wert vieler bebauter Grundstücke seit 1950 erheblich gestiegen ist. Die Inhaber eines Sparkontos können nichts absetzen, und der Wert ihres Guthabens ist seit damals um rund ein Drittel gesunken.

Bisher ist dieses Thema schweigend übergangen worden. Jetzt hat es Dr. Grieger, Vorsitzender des IV. Senats beim Bundesfinanzhof, in einem „Vortrag öffentlich zur Diskussion gestellt. Er mußte sich auch von Amts wegen mit diesem Ärgernis befassen. Dem Bundesfinanzhof liegen nämlich zwei Verfahren vor, in denen Steuerzahler bei der Ermittlung ihrer Einkünfte die Geldentwertung berücksichtigt wissen wollen.

Mit diesen Klagen ist für unser Steuerrecht eine Bombe mit Zeitzünder gelegt worden. Die Folgen eines Gerichtsurteils, das den Steuerabschlag für die Geldentwertung zugestände, wären nicht abzusehen. Die Grundpfeiler des Steuerrechts würben erschüttert.

Daß der Fiskus gegen den Abschlag ist, ist verständlich. Er profitiert in ganz erheblichem Umfang von der schleichenden Geldentwertung. Während die verantwortlichen Politiker mit großen Worten feierlich die Verteidigung des Geldwertes geloben, kalkulieren die Finanzminister offen oder versteckt die voraussichtliche Inflationsrate in die Steuerschätzungen ein. Sie tun damit nichts anderes als das, was die Politiker Professor Meinhold, dem Schlichter in dem letzten Tarifstreit in der Metallindustrie, als unstatthaft vorgeworfen haben. Meinhold fand es auf Grund der Erfahrung der letzten Jahre für angemessen, bei der Lohnfindung einen Prozentsatz für die Geldentwertung einzukalkulieren.

Aber der Fiskus kann seine Augen nicht vor dem Unrecht verschließen, daß beispielsweise der Sozialrentner dank der dynamischen Rente vor den Folgen der Geldentwertung geschützt ist, während jene, die durch freiwilliges Sparen für. ihr Alter vorgesorgt haben, nicht nur den jährlichen Wertschwund ihres Guthabens hinnehmen müssen, sondern auch noch durch die Steuer zusätzlich einen Substanzverlust erleiden. Was liegt näher, als diese unterschiedliche Behandlung des Staatsbürgers durch einen Steuerabschlag in Höhe der Geldentwertung zu beseitigen?