Der Autor ist seit 1943 ordentlicher Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Kiel und Verfasser eines Werkes über „Die Christian-Albrechts-Universität Kiel im Wandel der Jahrhunderte“ (1953).

Deutsche Universitäten sind oft in Zeiten eines politischen Niederganges, die zur Besinnung auf die geistigen Werte zwangen, entstanden. Dies gilt auch für die Christian-Albrechts-Universität Kiel, die in diesen Tagen ihr dreihundertjähriges Bestehen festlich begehen kann.

Mitten in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges tauchten die ersten Pläne auf, für die beiden Herzogtümer Schleswig und Holstein eine Universität, die dem Lande noch fehlte, zu errichten. Sie kamen einstweilen nicht zum Reifen. Herzog Friedrich III. aus dem Hause Schleswig-Holstein-Gottorf (so genannt nach der Residenz der Dynastie, dem Schloß Gottorf vor der Stadt Schleswig) hat das Projekt einer Universitätsgründung mit dem ihm eigenen Eifer weiterverfolgt und im Jahre 1652 bei Kaiser Ferdinand III. ein Privileg erwirkt, das ihn ermächtigte, in seinem kleinen Fürstentum eine hohe Schule zu errichten, die den bestehenden Universitäten in jeder Hinsicht gleichberechtigt sein sollte. Aber erst Christian Albrecht, Friedrichs Sohn und Nachfolger, hat den Lieblingswunsch seines Vaters im Jahre 1665 in die Tat umsetzen können. Aus verschiedenen Gründen wurde Kiel, und nicht die herzogliche Residenz Schleswig, Sitz der neuen Alma mater.

Ihre Anfänge waren für heutige Verhältnisse bescheiden. 16 Professoren bildeten den Lehrkörper, 140 Studenten wurden im ersten Semester, dem Wintersemester 1665/66, immatrikuliert. Doch waren das für das 17. Jahrhundert durchaus normale Zahlen. In der Ausbildung der Theologen und Juristen für den kleinen Gottorfer Staat lag die Hauptaufgabe der Hochschule. Wie alle deutschen Universitäten dieser Zeit trug sie einen konfessionellen Charakter. Sie war protestantisch. Der Geist einer gemäßigten lutherischen Orthodoxie bestimmte für Jahrzehnte ihre wissenschaftliche Arbeit. Bekannte Gelehrte der Daniel Georg Morhof, einer der Wegbereiter der modernen deutschen jungen turwissenschaft, haben den Ruf der jungen Hochschule über die Grenzen des Landes hinaus begründet.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts setzt jedoch während des großen Nordischen Krieges der Niedergang der Christiana Albertina, wie sie nach ihrem Stifter genannt wurde, ein. Als ihr erstes Jahrhundert zur Neige ging, schien das Ende der Universität gekommen. Die Tatsache, daß im Jahre 1762 ein Gottorfer Herzog als Peter III. den russischen Thron bestieg, hat die Kieler Hochschule vor dem Untergang bewahrt. Katharina die Große, die noch im gleichen Jahr nach dem Sturz und der Ermordung ihres Gatten die Regierung auch in dem kleinen Gottorfer Fürstentum übernahm, hat dem „Kleinod der holsteinischen Lande“, wie sie die Universität nannte, ihre besondere Fürsorge zugewandt. Als sie ein Jahrzehnt später die Gottorfer Besitzungen in Form eines Tauschvertrages an die dänische Krone abtrat und dadurch seit langer Zeit alle Gebiete der Herzogtümer Schleswig und Holstein wieder unter einem Zepter vereinigt waren, wurde die Christiana Albertina die Hochschule des ganzen Landes.

Die lange Friedenszeit, die die geniale Staatskunst des Grafen Andreas Peter Bernstorff, des leitenden Ministers der dänischen Monarchie, den Gliedern des dänischen Gesamtstaates sicherte, kam der wissenschaftlichen Arbeit der Kieler Universität in hohem Maße zugute. Sie erlebte eine neue Blütezeit.

Zunächst gibt die Aufklärung der geistigen Physiognomie der Universität das Gepräge. Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts hält in Kiel, der dritten deutschen Universität nach Königsberg und Jena, auch die Philosophie Kants ihren Einzug. Carl Leonhard Reinhold, der Schwiegersohn Wielands und der Verfasser der bekannten „Briefe über die Kantische Philosophie“, hat ein Menschenalter lang in Kiel gewirkt.