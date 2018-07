ZEIT: Nach Ansicht der Vereinigung Junger Unternehmer, deren Präsident Sie sind, muß zur Entwicklung der französischen Wirtschaft ein „dritter Weg“ gefunden werden. Unter Hinweis auf die Unzulänglichkeiten des liberalen Kapitalismus einerseits und die Fehler des Staatssozialismus andererseits haben Sie die These der Economic Concertee verfochten. Was besagt dies?

Valentini: Wir glauben, daß eine freie Entscheidung im Wirtschaftsleben nicht allein auf spontanen und instinktmäßigen Überlegungen beruht, sondern durch Kontakte der Unternehmenspartner, also der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, vorbereitet werden muß. Wir sind ferner der Ansicht, daß die Freiheit in unserem Jahrhundert nur auf dem Wege über die Berücksichtigung der Bedürfnisse, Wünsche und Lebensgewohnheiten aller am Wirtschaftsleben interessierten Menschen zum Ausdruck kommen kann. Eine derartige Participation aller betroffenen Kreise an der Gestaltung des Wirtschaftslebens wollen wir durch die Economie Concertee. also eine gemeinschaftlich gestaltete Wirtschaft, erreichen.

Die wechselseitige Abhängigkeit in der modernen Wirtschaft begründet eine Art Solidarität zwischen den drei Hauptpartnern des wirtschaftlichen Lebens – den Firmenchefs, den Gewerkschaften und dem Staat –, die bewirkt, daß das einzelne Unternehmen seine Entscheidungen nicht mehr unabhängig von den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhängen treffen kann; es kann sich nicht mehr erlauben, nur individuelle Ziele zu verfolgen; die Firmenverantwortung geht über den Firmenbereich hinaus.

ZEIT: Unterscheidet sich diese Politik der Jungen Unternehmer von der Politik des Patronat (C.N.P.F.), wie sie im 14-Punkte-Programm vom 19. Januar 1965 festgelegt ist? Wie denken die Jungen Unternehmer über das freie Spiel natürlicher Wirtschaftsgesetze als Regulativ für die französische Wirtschaft, dem Kern des 14-Punkte-Programms?

Valentini: In gewisser Beziehung unterscheidet sich unsere Meinung von den Empfehlungen des Patronat. Beide streben wir zwar eine wirtschaftliche Expansion an; aber da wir in verschiedenen Punkten zu einer anderen Beurteilung der wirtschaftlich-sozialen Lage Frankreichs kommen als das Patronat, empfehlen wir in einigen Punkten andere Mittel:

Wir wollen einen Dialog mit den Gewerkschaften in den Betrieben wie auf nationaler Ebene.

Wir wollen ein Arbeitgeber-Syndikat schaffen, das stark genug ist, im Namen der gesamten Arbeiterschaft zu verhandeln.

Der Begriff der natürlichen Wirtschaftsordnung ist gewöhnlich mit einer „von spontanen Entscheidungen bestimmten Wirtschaftsordnung“ gleichzusetzen; er beinhaltet gewöhnlich eine materialistische Wirtschaftsauffassung, bei der die geistigen Bedürfnisse des Menschen zu kurz kommen...