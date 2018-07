Inhalt Seite 1 — Flucht in die Romantik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Europäische Erbe in der heutigen Welt; Verlag Abendländische Akademie, Nürnberg; 304 Seiten, 19,80 DM.

Mit Freude und Zuversicht kann man heute feststellen, daß in der Bundesrepublik die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Entwicklungsländern, insbesondere mit der Frage des Kulturwandels in dem durch das Aufeinandertreffen von europäisch-amerikanischer Zivilisation und traditional-autochthonen Kulturen erzeugten Spannungsfeld, sich anschickt, aus den Kinderschuhen herauszuwachsen. Einen eigenartigen Beitrag zur Erhellung des dabei angesprochenen Verhältnisses von koexistierenden Kulturen unterschiedlicher Entwicklungsphase zueinander steuert die Abendländische Akademie mit der vorliegenden Veröffentlichung bei. Eigenartig nicht so sehr wegen des ausgesprochen europazentrischen Ansatzpunktes, was sicher vertretbar sein mag. Bemerkenswert ist vielmehr die darin deutlich gewordene Neigung, die den im engeren europäisch-amerikanischen Bereich mehr in den Hintergrund getretenen Kulturpessimismus in bezug auf die Entwicklung in der sogenannten Dritten Welt neu ins Gespräch zu bringen.

Das angezeigte Buch enthält Vorträge und Diskussionsbeiträge zweier Jahrestagungen der Akademie, die unter dem Thema „Abendländische Verantwortung Heute“ (Mainz 1960) und „Das Europäische Erbe in der heutigen Welt“ (Eichstätt 1962) standen.

Angesichts von fünfzehn Vorträgen und zahlreicher Diskussionsbeiträge würde der Zweck einer kurzen Rezession verfehlt, wollte der Rezensent auf einige oder gar alle eingehen. In dieser Lage kann er nichts anderes tun, als – bis zu einem gewissen Grade willkürlich – einen bestimmten Punkt herauszugreifen, der ihn in besonderem Maße herausfordert. Der Rezensent stieß sich grundsätzlich an der für dieses Buch geradezu typischen mangelhaften Differenzierung zwischen „Abendland“ und „Europa“. – Indessen, pauschal formuliert, steht „Abendland“ für den ungeteilten Herrschaftsbereich von Römischer Kirche und Heiligem Römischem Reich oder, unter anderem Aspekt, für Mittelalter, während „Europa“ gekennzeichnet wird durch Reformation und Aufklärung, Kirchenspaltung und Nationalstaat.

Nachdem er das vorausgeschickt hat, fühlt sich der Rezensent zu der Frage veranlaßt, was es wohl mit der eifrig berufenen „abendländischen“ Verantwortung gegenüber den Entwicklungsländern auf sich haben könne. Das Mißtrauen regt sich, wenn ein Redner den Vorwurf der „Kultursünde“ erhebt, die er im Säkularismus und in den modernen Häresien des Rationalismus, Utilitarismus und Materialismus zu erblicken beliebt (53). Besonders verwerflich findet derselbe Redner, daß die Europäer diese, Häresien exportierten, wodurch „das Ureigenste dieser Völker jetzt ebenfalls verschüttet wird“.

Dieser Redner braucht nicht deshalb im Unrecht zu sein, weil die Argumentation der Apartheid-Befürworter in dieselbe Richtung weist. Bedenken begegnet vielmehr, was er als Rettung aus dem Sündenfall anpreist: Rückkehr zu den Traditionen des „christlichen Abendlandes“, wobei „christlich“ und „Abendland“ als gleiche Begriffe gebraucht werden, was wohl den Schluß nahelegen soll, daß ein modernes Verständnis christlicher Existenz unmöglich sei. Kehrte also der Westen zu den Werten seiner abendländischen Vergangenheit zurück, „dann wird dieses positive Beispiel Europas in Asien ein Echo finden, das velleicht das Donnergrollen des nachgeahmten negativen Beispiels übertönen könnte“ (178).

Die hierin sich offenbarende Geisteshaltung ist de eines – dank seiner „Häresien“ – saturierten Vormundes, der sich den Luxus einer Romantik von der Art eines Novalis: „Die Christenheit und Europa“ zu leisten vermag. Nicht ganz zu Unrecht vermuten demgegenüber die Führer der jungen Völker hinter der sich harmlos gebenden Weisheit nur einen neuen Trick ihrer einstigen Kolonialherren, um sie weiterhin in Abhängigkeit halten zu können.