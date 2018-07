„Europäischer Jugendstil“ (Kunsthalle, Bremen): Die Mammutschau mit 599 Exponaten will als künstlerischer Beitrag „zur Tausendjahrfeier des Marktrechts der Stadt Bremen“ verstanden werden. Bremen war um 1900 ein Zentrum des Jugendstils, die Stadt der „insel“ und der Böttcherstraße, Heymel und Rudolf Alexander Schröder propagierten von hier aus die Stilwende, Rilke inszenierte die Eröffnungsfeier der Bremer Kunsthalle im literarischen Jugendstil. Statt lokaler Reminiszenzen will die Ausstellung aber gerade „das Europäische“ am Jugendstil demonstrieren, und zwar mehr oder weniger ausschließlich mit freier und angewandter Graphik, die mit lithographischen Plakaten, Theaterprogrammen, Handzetteln, Buchillustrationen und Buchschmuck reichlich vertreten ist. Das ganze Material gehört der Kunsthalle, es kommt aus der Sammlung von Dr. H. H. Meier jun., dem kunstbegeisterten Sohn des Begründers des Norddeutschen Lloyd, der dem Museum über 100 000 Blatt Druckgraphik hinterlassen hat – eine absolut phantastische Zahl, es ist unvorstellbar, wie ein einzelner Mann in einem einzigen Leben 100 000 Blätter erwerben konnte. Die Mappen wurden für diese Ausstellung gesichtet, erhebliche Teile werden jetzt zum erstenmal gezeigt und, wie es Günter Busch im 227 Seiten starken Katalog ausdrückt, „ans Licht einer gewandelten Betrachtungsweise gehoben“. Das Material ist nach Ländern (England – Frankreich – Deutschland) und nach „Themen der Zeit“ geordnet, beispielsweise: Das schöne Leben, Das Bildnis, Der Akt, Landschaft als Stimmungsthema, Heimatkunst, Der soziale Protest. Inhaltlich und formal wird der schwer fixierbare Jugendstil-Begriff nach allen Seiten ausgeweitet – Jugendstil wird identisch mit „Kunst um 1900“. Man sieht in Bremen nicht nur Munch, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Klimt, Hodler, sondern auch schon Cézanne, Renoir, Ensor, Sisley, die Moderson, mit unzweifelhaft schönen Blättern, die aber doch nur weitläufig mit dem Jugendstil zusammenhängen. Die „typischen“ Arbeiten stammen von den kleinen und mittleren Talenten, die in Bremen wie auf allen Jugendstilveranstaltungen in ärgerlicher Weise dominieren. Neben Odilon Redon eine „Medusa“ von einem Mann namens Khnopff, neben Ensor der teils raffinierte, teils ganz vulgäre Kitsch von Schwabe, Danse, Larsson. Im übrigen ist der Jugendstil nun so häufig und unter den verschiedensten Aspekten dem Publikum unterbreitet worden – man sollte, wenn die Bremer Ausstellung am 18. Juli zu Ende ist, das Thema eine Weile ruhen lassen.

• „Frühjahrsauktionen“ (Dr. Ernst Hauswedell, Hamburg): Das wertvollste Objekt und schwer zu taxieren, weil seit Jahren im Kunsthandel nichts Vergleichbares angeboten wurde: ein Aquarell von Goethe, „Die Rast des Wanderers“, wahrscheinlich 1787 auf der Rückreise von Neapel nach Rom entstanden, in kräftigem Blau und Braun, der Vordergrund mit Sepia gezeichnet, auf der Rückseite vom Enkel Wolfgang Maximilian als Handzeichnung seines Großvaters bestätigt. Der Schätzpreis für das kleinformatige Blatt beträgt 40 000 Mark. Zum Vergleich ein anderer Malerdichter: Hermann Hesse, dessen Landschaftsaquarelle auf 250 und 150 Mark taxiert werden. In der Modernen Kunst gibt es neben dem üblichen umfangreichen Graphik-Angebot ein Gemälde von James Ensor, „La nuit de Walpurgis“, ein wichtiges Bild aus seiner späten Zeit (25 000 Mark), einen frühen und einen späten Vlaminck (je 20 000 Mark), weiter Liebermann, Hofer, Macke, sechs Nolde-Aquarelle, eine Kolbe-Plastik eines knienden Mädchens („Erwachen“), datiert 1911, und ein sehr seltenes Bronzerelief von Gauguin, ein Selbstbildnis aus den letzten Jahren in Tahiti (25.000 Mark). In der Buchabteilung vor allem Deutsche-Literatur vom Barock bis zur Romantik. Versteigerung vom 28. bis 31. Mai. G. S.