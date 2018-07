Inhalt Seite 1 — Mulden in Samt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie kommen Spieleverleger zu Neuheiten? Nun, im allgemeinen mangelt es ihnen nicht an Eingesandtem. Sie verbringen eine Menge Zeit damit, die Einfälle von Erfindern zu prüfen. Nur selten aber vermag der also geplagte Produzent einem geneigten Publikum mehr als eine Novität, die Erfolg verspricht, pro Jahr zu offerieren. Manchmal geht es aber auch anders zu, beispielsweise so:

Ein Verleger besucht, ganz privat, zu Weikersheim an der Tauber des weiland Fürsten Hohenlohe-Langenburg barockes Schloß; nicht nur den Park, wo – inmitten etlicher ein wenig grobschlächtig geratener antiker Statuen – Theseus den Hals eines wasserspeienden Drachen zur Spirale dreht, sondern auch den weitläufigen Bau mit seinem berühmten Rittersaal. Und da regt plötzlich ein relativ kümmerliches Möbelstück seine Phantasie mächtig an: ein Spieltisch aus solidem Holz. In die dicke Platte sind Mulden geschnitten. Der Kustos sagt, es sei ein Tisch fürs sogenannte Bohnenspiel. Wie das wohl vor sich gehe? Achselzucken.

Doch als hätte man einen Spürhund auf eine Fährte gesetzt, verfolgt der Verleger die, wie es schien, kalt gewordene Spur. In einer Ausgabe der „New York Times“ findet er den ersten Hinweis: „Kalah“ heiße es, das Spiel, im Orient gepflegt. Der Produzent, inzwischen sein eigener „Autor“ geworden, eruiert, daß arabische Scheichs ehemals auf gleiche Weise um Haremsdamen gespielt hätten. Da habe es „Gabata“ geheißen, und die Grübchen des Spielbretts seien in den Sand der Wüste gegraben worden. Was Wunder wenn der Verleger beschließt, diese „Ausgrabung“ auf den Spielemarkt zu werfen. Er läßt ein Spielbrett konstruieren, elegant samten, rot, verrucht an Spielbanken erinnernd, gibt wappengeschmückte Spielsteine bei, versieht den Deckel mit, einem feudalen, kodachromen Titelbild: Edelinge beim

„Conference“; Verlag Edwin Mieg, Schwenningen; Karten mit Spielbank aus samtbezogenem Kunststoff und 38 Holzscheiben; Nr. 57, für zwei Personen; 9,50 DM.

Auf der Messe nun bemüht sich Herr Mieg höchst eigenhändig, eine Kreation in den Blickpunkt der Interessenten zu rücken. Gelingt es ihm? Kann es ihm gelingen?

Ich sage: nein. Man stelle sich vor, jemand habe eben das Schach erfunden und versucht nun, einem Publikum das Spiel im Vorbeigehen nahe zu bringen. So mag es, so muß es dem Verleger in Nürnberg ergangen sein. Denn „Conference“, dies bekenne ich schlicht und einfach, ist das beste Spiel, das zu besprechen ich bislang das Vergnügen hatte. Es stellt Anforderungen an die Intelligenz und die Kombinationsgabe des Spielers, die zwar nicht ans Schach heranreichen, aber Liebhabern von kniffligen Aufgaben, von Denksport vollen Spaß gewährt.

Zum erstenmal stock’ ich, soll ich den Hergang eines Spieles beschreiben. In fünfundzwanzig Zeilen erschöpft sich die Spielregel, so einfach ist dies Spiel. So einfach? Man spiele es ein paarmal!