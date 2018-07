Willi Bongard: Fetische des Konsums; Henry Nannen Verlag, Hamburg; 200 Seiten, 16 Bildtafeln, Paperback 9,80 DM, Ganzleinen 17,80 DM.

Dieses Buch bricht offenkundig mit der Tradition des Wirtschaftsjournalismus, werden doch hier bekannte deutsche Markenartikel, die zum Teil schon seit Generationen angeboten werden, porträtiert und ohne Scheu beim Nimen genannt. Dieses Verfahren, das der Verfasser zunächst im Wirtschaftsteil der ZEIT praktiziert hat, ist durchaus ungewöhnlich und forderte zunächst Widerstand und Kritik heraus. Mußte man nicht befürchten, daß hier die herkömmliche Trennung zwischen redaktionellem Teil und Anzeigenteil aufgehoben und Schleichwerbung betrieben würde? Wer sollte schließlich die journalistische Integrität eines Mannes garantieren, der vor aller Augen die Erfolgsgeheimnisse begehrter Artikel des täglichen Bedarfs aufdeckte?

Mit der vorliegenden Sammlung dieser Aufsätze sind alle diese Einwände gründlich widerlegt, was freilich nicht bedeutet, daß das Buch nach der einen oder der anderen Richtung nicht noch hätte ergänzt und weitergeführt werden können. So ließe sich etwa zur sozialpsychologischen Seite des Markenartikels noch manches sagen; man vermißt eine gewisse Zusammenfassung von vielerlei Einzelbeobachtungen des Phänomens Markenartikel, eine empirisch fundierte Theorie des Markenartikels gleichsam. Das schränkt aber die Feststellung nicht ein, daß ein Mann hier einen ebenso sympathischen wie wagemutigen Versuch unternommen hat, hinter die Türen der Firma Lingner, Henkel, Reemtsma oder Beiersdorf zu schauen, um dem Werbeerfolg großer Markenartikel wie „Odol, „Persil“, „Ernte 23“ oder „Nivea“ auf die Spur zu kommen.

Ein mutiges Buch also, weil es in amerikanischer Manier enthüllt ohne zu zerstören. Wenn überhaupt der Vorwurf der versteckten Werbung für die behandelten Artikel gerechtfertigt wäre, dann nicht, weil objektiv geschilderte Tatsachen den Leser als Käufer künftig bevorzugt nach diesem oder jenem Artikel greifen lassen werden, sondern allenfalls, weil die liebenswürdige Art der Berichterstattung, gemischt aus Entdeckerstolz und froher Mitteilsamkeit, die nebenbei auf manche Beziehung zwischen künstlerischen Ausdrucksformen der letzten achtzig Jahre und der Werbung für Markenartikel aufmerksam macht, untergründige Präferenzen schafft.

Seitdem die Werbung im Jugendstil und mit ersten Ansätzen zu einer psychologisch untermauerten Beeinflussung der Verbraucher in den zwanziger Jahren Einzug hielt, hat sich freilich manches gewandelt. Die große Stunde der Werbestrategen hat erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Hineinwachsen der westdeutschen Gesellschaft in eine Konsumgemeinschaft ohne geschichtliches Vorbild geschlagen. Während sich Frau Elly Heuss-Knapp noch einfühlsame, aber dennoch vergleichsweise simple Reklametexte für Hustenpastillen und Hautcreme ausdachte, bedient sich die heutige Werbung geschulter Psychologen, Texter, Marktforscher und vieler anderer Spezialisten. Die Werbung steht beinahe im Range einer Wissenschaft.

Das vorliegende Buch, das ebenso instruktiv ist wie es jeden pseudopsychologischen Tiefgang meidet, den das moderne Marketing so gern ansteuert, berichtet in anderthalb Dutzend Kapiteln über die Geschichte und die Wandlungen, die bedeutende Markenartikel in den letzten Jahrzehnten erlebten. Die Lektüre öffnet dem Leser augenzwinkernd einen Blick in seine Verbraucherseele, die ihn seit Jahren oder gar seit Jahrzehnten den gleichen Kaffee oder die gleiche Zigarette kaufen läßt, weil er der Faszination der Packung oder des Werbeappells erliegt.

Eine Fortsetzung dieser Reihe wäre ebenso erwünscht wie auch ein Versuch, die gewonnenen Einsichten zu systematisieren und bei aller Individualität, die ein Markenartikel notwendigerweise aufweist, die vorliegenden Skizzen zu einer breiter angelegten Arbeit über Massenkonsumgewohnheiten als besonders auffälliges Sozialverhalten unserer Gegenwart auszuarbeiten. Lutz Köllner