Verräterischer Duft

Eine neue Methode, Menschen zu testen, hat sich Dr. Andrew Dravnieks vom Forschungslabor der International Telephone and Telegraph Company in Chicago einfallen lassen. Er stellt Versuchspersonen in eine zwei Meter hohe Glasröhre und „beriecht“ den durch diese Flasche hindurchgepumpten Luftstrom mit einer künstlichen Hundenase, einem empfindlichen chemischen Detektor.

Bislang hat der amerikanische Forscher 24 verschiedene Substanzen gefunden, aus denen sich der Duft des Menschen zusammensetzt. Doch dieses Gemisch ist bei jedem Individuum verschieden, da die Stärke der einzelnen Komponenten stark variiert. Deshalb ist das Duftspektrum wie der Fingerabdruck ein persönliches Kennzeichen. Hunde nehmen diese individuellen Unterschiede wahr und vermögen daher, Menschen allein am Geruch zu identifizieren.

Dravnieks’ Schnüffelmaschine könnte der Kriminalistik gute Dienste leisten. Die Geruchs-„Visitenkarte“, die ein Einbrecher hinterläßt, ist nach Ansicht des Chicagoer Wissenschaftlers noch Stunden später am Tatort erkennbar. Eine Duftkartei für Verbrecher würde also manchem Übeltäter zum Verhängnis werden.

Allerdings läßt sich die Duft-Kennkarte verfälschen. Dr. Dravnieks führt gegenwärtig Experimente durch, die das Ziel haben, zwar nicht die Kriminalpolizei, dafür aber lästige Insekten zu täuschen. Er verabreicht Versuchspersonen Tabletten, die bewirken, daß der Körper zusätzliche Geruchsstoffe ausscheidet. Sie sollen Mücken von der Haut fernhalten. Auf ähnliche Weise könnte natürlich auch ein Berufsverbrecher mit Hilfe spezieller Drogen sein Duftbild unkenntlich machen.

Durch olfaktometrische Tests lassen sich vielleicht einmal Vaterschaftsnachweise führen, denn das Duftspektrum scheint erblich zu sein. Dafür jedenfalls spricht die Tatsache, daß sich nach den bisherigen Ergebnissen nur eineiige Zwillinge nicht am Geruch unterscheiden lassen. Wenn nun die Duftskala genetisch geprägt ist, müßte sie bei Blutsverwandten in ähnlicher Weise zusammengesetzt sein.