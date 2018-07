RADIO BREMEN

Sonntag, 30. Mai, die Musiksendung:

Er wolle die Kompositionen „wie Gemälde, als chronologisch geordnete Kollektion in verschiedenen Räumen ausgestellt“ betrachten, verhieß Hellmut Schnackenburg jenen, die er durch Beethovens Streichquartette zu führen gedachte. Vier, vielleicht auch mehr Räume hat dieses sein Kunstkabinett, und den frühen, den mittleren, den mittelspäten und den späten Beethoven hat man dort jeweils in einem Raum aufgehängt, das sortiert sich leicht nach den Opus-Zahlen.

Die beiden ersten Räume mit den opera 18 und 59 durchmaß Schnackenburg im Geschwindmarsch. Das Frühwerk ist nicht so wichtig – der Einfluß Haydns und Mozarts, das „Noch nicht“ –, und erst das Spätwerk macht doch den Meister. Dies zu „betrachten, sind wir jetzt“, erst jetzt, nach der letztsonntäglichen Führung durch das f-moll-Quartett op. 95, „genügend vorbereitet“. Formanalyse zu betreiben, hatte bislang noch keinen Sinn, denn „Beethovens Formgefühl hat sich im Verlauf seines Schaffens verfeinert“, und Gröberes sollte man ja auch wohl lieber verschweigen. Was jedoch diese „Verfeinerung“ ausmachen könnte, blieb Schnackenburgs Geheimnis. Statt dessen versuchte er sich lieber in beschreibender Malerei.

Er skizzierte Themen und Themenfragmente als „Ruf, der weit aus dem Weltall kommt“, als „Lavastrom“ oder „atomares Schleudermotiv“, stellte fest, daß ein zweites Thema in seiner „melodischen Wendung gleichsam wund klingt“, daß ein „Schaukelrhythmus gleich einem müden Schmetterling weitergaukelt“, erkannte, daß Beethoven einem russischen Lied „den schweren Zarenmantel abnimmt“ und es statt dessen, „in ein leicht geschürztes klassisches Gewand kleidet“. – Immerhin ließ Schnackenburg seine Hörer wissen, daß es sich hier um seine „zugegeben subjektive Empfindung“ handele.