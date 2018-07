Inhalt Seite 1 — Der Arbeitersohn in der Hofburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wien, im Mai

Nächste Woche wird Franz Jonas der vierte Bundespräsident der zweiten österreichischen Republik, von der Bundesversammlung „angelobt“ werden. Zwar ist Jonas Sozialist wie seine Vorgänger Karl Renner, Theodor Körner und Adolf Schärf, aber dennoch wird der Staatsakt im Parlament am Ring eine historische Zäsur bedeuten. Die von Renner, Körner und Schärf repräsentierte „Generation der Väter“ ist endgültig abgetreten. Und nach dem austromarxistischen Theoretiker Renner, nach dem einstigen k. u. k. General Körner und nach dem „Hofrat des neuen Österreich“ Schärf, die alle außerhalb der heutigen Grenzen der Republik zur Welt gekommen waren, zieht mit Jonas nun zum erstenmal ein Arbeiter und zum erstenmal ein Wiener in die Hofburg ein. Daß die Initialen des Kaisers Franz Josef auch für Franz Jonas gelten, ist wohl nur ein – im Wahlkampf gut ausgespielter – Gag des Zufalls. Franz Jonas, schrieb eine Wiener Zeitung, sei „an Leib und Seele rechtwinklig gebaut“. Das ist richtig. Er ist weder ein „Landesvater“ wie der bärtige, weise Körner, noch ein schöpferischer Geist wie Renner; am ehesten ähnelt er Schärf, der nicht minder kontaktarm, spröd und zuweilen auch richtig „grantig“ gewesen ist. Dem Mann, der vierzehn Jahre lang als Landeshauptmann und Bürgermeister die Geschicke Wiens geleitet hat, dessen Name aber in den Werken über die Geschichte der SPÖ trotzdem nicht genannt wird, kann man indessen Würde, Sauberkeit, Korrektheit und vor allem charakterliche Geradlinigkeit nicht absprechen. Diese Tugenden haben ihn an die Spitze des Staates geführt.

Ihretwegen haben ihm die meisten auch spätestens in der Wahlnacht, als er sich – knapper, aber gleichwohl eindeutiger Sieger – im Fernsehen zeigte, jene Hemmungen vergeben, die so scharf zur Umgänglichkeit seines ÖVP-Gegenkandidaten Gorbach kontrastierten. Sein Bekenntnis zur Linie seiner Vorgänger und zur bisher geübten Zusammenarbeit der großen Parteien, sein Dank an die Wähler und sein Versprechen, Präsident aller Österreicher sein zu wollen, waren keine rhetorische Glanzleistung, aber sie klangen ehrlich. Und in der Formulierung des Telegramms an den unterlegenen Kandidaten Gorbach – „Es war mir eine Ehre, Ihr Gegenkandidat gewesen zu sein!“ – spürte man wohl auch schon den Stil des neuen Amtes und eines neuen Selbstbewußtseins.

Man muß den Lebensweg des neuen Bundespräsidenten kennen, um zu begreifen, weshalb ihm der kleinbürgerliche Standesdünkel den Einzug in die Hofburg nicht verzeihen will. Jonas wurde am 4. Oktober 1899 in Wien als Sohn eines Hilfsarbeiters geboren; er hatte acht Geschwister. Als junger Schriftsetzer kam er in die Sozialdemokratische Partei; als junger Soldat erlebte er am Isonzo die letzten blutigen Zuckungen des Ersten Weltkriegs; nach 1918 stand er als Angehöriger der Volkswehr im Kärtner Abwehrkampf, ehe er wieder in seinen Beruf zurückkehren konnte. 1932 wurde er sozialdemokratischer Bezirkssekretär in der „roten“ Vorstadt Florisdorf: dort setzten ihn die Russen 1945 auch als Bezirksbürgermeister ein und dort hat er heute noch seine Zweizimmerwohnung. In den Jahren des Austrofaschismus (1934 bis 1938) war Jonas dreizehn Monate in Haft und zeitweise arbeitslos, bis er wieder einen Posten als Schriftsetzer fand. 1948 zog er als der für Ernährungsfragen zuständige „Kalorien-Stadtrat“ in die von Theodor Körner geleitete Stadtverwaltung Wiens ein, im Mai 1951 wurde er – nach Körners Wahl zum Bundespräsidenten – Bürgermeister Wiens.

Jonas ist – in Österreich eine Ungeheuerlichkeit – nicht nur kein Doktor, er hat nicht einmal Matura; er war nie Offizier; er ist, da sich der Ehrensenator der Universität Wien zur Popularisierung nicht eignet, einfach titellos. Daß er sich bemüht hat, an den Volks- und Arbeiterhochschulen unfreiwillig Versäumtes nachzuholen, daß er Staatswissenschaften, Nationalökonomie und Verfassungsrecht „nachbüffelte“, daß er als Hobby Fremdsprachenstudium (Englisch und Italienisch) betrieb – all das nützt ihm wenig in einem Land, in dem vor allem Titel zählen (und in dem man selbst Molotow, auf daß er etwas gelte, zu einem „Herrn von Molotow“ machte). All das erklärt aber auch den knappen Wahlsieg des SPÖ-Kandidaten.

Die Wahl Gorbachs war für das ÖVP-Parteigefolge – bei der Nationalratswahl 1962 2,024 Millionen – politisch; für die 236 000 Wähler, die ihre Stimmen als Nichtvolksparteiler Gorbach gaben, war es zum Teil eine Wahl für die attraktivere Persönlichkeit, zum andern Teil wieder eine politische Entscheidung. Die Alemannen Vorarlbergs wählten Gorbach, um der SPÖ ihr zumindest ungeschicktes Verhalten bei der Taufe des neuen Bodenseeschiffes (das nach den Intentionen Wiens „Karl Renner“, nach dem Willen der Vorarlberger aber „Vorarlberg“ genannt werden sollte) heimzuzahlen. „Ehemalige Nationalsozialisten“ mögen tatsächlich – nach dem Motto eines Inserats in einer ÖVP-Zeitung – Gorbach gewählt haben, weil „Dankbarkeit eine deutsche Tugend ist“ und „Treue mit Treue“ vergolten werden muß; diese auch durch den braunen Untergrund gewisser ÖVP-Plakate angesprochene Wählergruppe dachte dabei wohl weniger daran, daß sich der ehemalige KZler Gorbach schon 1946 „gegen die Härten des NS-Gesetzes“ gewandt hatte, sondern gewiß an aktuellere Affären, vor allem an den Fall des Historikers Borodajkewycz (und das erklärt zum Teil wiederum die Stimmengewinne des ÖVP-Kandidaten gerade im traditionell roten Wien).

Die Sozialisten machen kein Hehl daraus, daß sie Jonas nicht nur für eine sechsjährige Amtsperiode, sondern für zwei in der Hofburg sehen wollen. Sie haben ihren Kandidaten, den sie bis zu der 1969 fälligen Wahl in Ruhe aufbauen wollen, nach dem plötzlichen Tode Schärfs vier Jahre zu früh und ohne propagandistische Vorarbeit ins Treffen schicken müssen. Heute glauben sie, Jonas in sechs Jahren den Österreichern als bewährtes Staatsoberhaupt ein zweites Mal empfehlen zu können. Das stattet die Partei mit einer gewissen Sicherheit aus.