Es gehört nicht viel Prophetengabe zur Voraussage, daß Belgien in eine Krise geraten ist, die lange dauern wird. Mit behutsamen Schritten wird man sich vorwärts tasten wie in einem Tunnel, dessen matte Lichter eher verwirren als erhellen, und der Ausgang ist noch nicht in Sicht. Paul-Henri Spaak verwandte sogar ein Bild, das noch pessimistischer ist: „Wir sind in eine Sackgasse geraten“, sagte er, „und ich weiß nicht, wie wir da herauskommen sollen!“

Fast zwei Wochen sind seit dem 23. Mai vergangen, an dem die Belgier zur Wahlurne eilten, und nichts hat sich geklärt: Theo Lefèvre, der christlich-demokratische Ministerpräsident, war ebenso siegessicher gewesen wie sein sozialistischer Außenminister Spaak. Ihre „schwarz-rote“ Regierungskoalition hatte vier Jahre hindurch mit 180 Abgeordneten unter den 212 Deputierten des Parlaments die absolute Mehrheit besessen. Jetzt verloren die Christlich-Sozialen 19, die Sozialisten 20 Stimmen. Die Partei Lefèvres zieht mit 77 Abgeordneten, die Spaaks mit 64 ins neue Parlament ein. Und an der Zweidrittelmehrheit, die für verfassungsändernde Gesetze nötig ist, fehlt den beiden immer noch größten belgischen Parteien eine Stimme, eine einzige.

Siegerin der Wahlen ist vor allem die liberale „Partei für Freiheit und Fortschritt“, die von 28 auf 48 Abgeordnete stieg. Aber auch die flämische „Volksunie“ gewann zu ihren sieben Sitzen fünf, während die Kommunisten einen Platz hinzu eroberten, so daß sie künftig durch sechs Parlamentarier vertreten sind. Alles in allem: Kein Politiker der westlichen Welt ist tiefer enttäuscht worden als Lefèvre und Spaak es sind. Und nirgendwo. ist das Rätselraten über künftige Kombinationen schwieriger.

Zwar hat der König die Serie seiner Beratungen mit den Politikern aus den verschiedenen Lagern beendet, und der „Informateur constitutionnell“, der Berater oder Schiedsrichter, oder wie immer man ihn nennen mag, ist in Funktion getreten und sondiert die Situation. Provisorisch regiert das alte Kabinett weiter, aber eine neue Regierung ist noch nicht in Sicht.

In diesem Augenblick wird klar, was die Regierung der „Großen Koalition“ versäumt hat. Sie hätte zumindest jenen entscheidenden Teil der geplanten Verfassungsänderung durchsetzen müssen, der vorsah, daß nicht mehr, wie bisher, alle zehn Jahre die „Sprachgrenze“ zwischen den Flamen und den Wallonen korrigiert, verschoben wird, sondern daß endlich und endgültig festgelegt werde, welches Gebiet flämisch und welches wallonisch ist. Die Spannungen zwischen beiden Völkern Belgiens hätten auf diese Weise entscheidend gemindert werden können. Und das wäre höchste Zeit.

Außerhalb Belgiens werden gerade diese Spannungen als das eigentliche Problem des Landes betrachtet: Hier die Flamen (fünf Millionen), deren Zuwachs ständig größer wird. Dort die Wallonen (dreieinhalb Millionen), die sich von den Flamen bedroht fühlen, worauf diese entgegenhalten, der wallonische Einfluß sei in Polititik, Wirtschaft und Kultur seit eh und je viel größer, als es der Bevölkerungszahl angemessen wäre. Es liegt nun nahe, den Ausgang der Wahlen einzig und allein mit dem Blick auf den flämisch-wallonischen Streit zu betrachten, wie dies auch allenthalben geschieht. Indessen reicht dies nicht aus.

Gewiß bedeutet es etwas, daß die flämische „Volksunie“, die für reinliche Scheidung der beiden Volksgruppen und also für eine Föderation kämpft, die Zahl ihrer Anhänger verdoppeln konnte. Aber das Wesentliche ist, daß die Liberalen (die „Partei für Freiheit und Fortschritt“) sowohl im flämischen Norden als auch im wallonischen Süden gewannen. Daß sie, eine gemäßigt antiklerikale Partei, im katholischen Flandern prominente Katholiken als Kandidaten herausstellten, um den dort führenden Christlich-Sozialen Wähler abspenstig zu machen, in der Walbnei indessen, wo die Sozialisten stark sind, antikirchliche Redner sprechen ließen, vor allem, daß sie viel Geld für den Wahlkampf aufwendeten – das alles mag zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Es zeigt sich dabei zugleich, daß der flämischwallonische Widerstreit keineswegs der ganze Inhalt belgischer Innenpolitik ist.