Von Hans Paul Bahrdt

Professor Dr. Hans Paul Bahrdt ist Ordinarius für Soziologie an der Universität Göttingen.

Seit einiger Zeit gibt es in Niedersachsen ein kulturpolitisches Thema, das populär ist, ja, das geradezu die Gemüter erregt: Das Konkordat zwischen dem niedersächsischen Staat und der katholischen Kirche hat leidenschaftlichen Widerspruch bei allen Vertretern einer liberaler Kulturpolitik gefunden.

Die Gegenseite, die in dem Konkordat schon einen errungenen Erfolg sah, sieht sich enttäuscht und reagiert zum Teil mit maßloser Erbitterung. Bis in die Elternversammlungen der Schulen hinein herrscht eine Stimmung, die an die Jahre des Kulturkampfes am Ende des vorigen Jahrhunderts erinnert. Es kommt zu Kundgebungen und Protestaktionen. Die Regierungskoalition ist geplatzt.

Wir wollen jetzt nicht die Frage erörtern, ob die SPD sehr gut beraten war, in der Frage der Konfessionsschulen so weit von ihrer bisherigen Linie abzuweichen, daß sie jetzt mit dem Widerspruch der Lehrermassen und vieler Lehrkräfte an den pädagogischen Hochschulen zu rechnen hat. Falls sie es aus wahltaktischen Gründen getan hat, so scheint sich dieser Opportunismus jetzt nicht auszuzahlen. Falls eine ernsthafte Revision der kulturpolitischen Konzeption stattgefunden hat, so hätte sie die Öffentlichkeit, vor allem aber die Kreise, die jetzt Widerstand leisten – es sind ja gerade die Fachleute, die mit der Materie am meisten zu tun haben – systematisch und rechtzeitig informieren müssen.

Wir wollen jetzt auch nicht der Frage nachgehen, ob durch das Konkordat tatsächlich einer merklichen und bedenklichen Konfessionalisierung des Bildungswesens der Weg geebnet worden ist. Vor dieser müßte ja auch ein Christ zurückscheuen. Denn in der Bundesrepublik, die in Wahrheit so säkularisiert ist, daß man sie kaum noch als christliches Land, vielmehr allenfalls als Missionsgebiet mit christlicher Minderheit bezeichnen muß, bedeutet Konfessionalisierung durch gesetzliche Privilegierung der Kirchen nicht Festigung des Christentums, sondern Ausbreitung von Heuchelei. Man muß aber schon die Details genau kennen, um die Auswirkungen des Konkordats in dieser Hinsicht voll beurteilen zu kennen.

Auch wollen wir nicht dazu Stellung nehmen, ob eine neue Stärkung der Konfessionsschule sich als hinderlich für die gerade in Niedersachsen erfolgreiche Reform der Landschule auswirkt (insbesondere für die Beseitigung der ein- und zweiklassigen Dorfschulen und ihre Ersetzung durch Mittelpunktschulen), oder ob – wie die Befürworter des Konkordats behaupten – diese Gefahr gebannt ist.