Von Ernst Stein

Vater, sagt der kleine Junge schüchtern, einen der Kartenspieler im Wirtshaus am Ärmel zupfend, die Mutter schickt mich, du sollst endlich heimkommen, das Essen wird kalt.

Junge, verweist ihn jemand am Tisch, siehst du denn nicht, daß die Menschheit Karten spielt?

Es könnte von Nestroy sein. Eine sekundenlange Begegnung von Pathos und Spießertum, durch die beide entlarvt werden. Aber die winzige Kostbarkeit ist eine von vielen aus dem Lustspiel „Datterich“ (1841) des Darmstädters Ernst Elias Niebergall, das mit Nestroys Werk das Mißgeschick teilt, sich durch den Dialekt den Eintritt in die große Literatur verlegt zu haben. (Vaddache, du sollst doch hahm kumme, hot die Mudda gesogt...)

Nicht einmal Nestroy zeichnet so lebensähnlich die Tragikomödie des Vormärz, dessen muffiges Verhängnis es war, daß die falsche Menschensorte die richtigen Ideen hatte. Bei Nestroy war, namentlich in der Revolutionssatire „Freiheit in Krähwinkel“, der Bühnenwirkung wegen alles scharfe Karikatur; im „Datterich“ persifliert sich das Leben gemütlich selber durch die Verbindung der großen Worte und der kleinen Leute.

Niebergalls Lustspiel ist kein Kunstwerk – das hat es auch nicht nötig, um ein Meisterwerk zu sein. Es bedarf keiner geschickt erfundenen Handlung, keiner dramatischen Steigerung, um den Erfordernissen eines wirksamen Theaterstücks gerecht zu werden. Sogar die einzige unglaubwürdige Episode scheint unverkünstelte Natur: Wenn Datterichs Opfer, der Waschlappen und geborene Pantoffelheld Schmidt, ein Drehergeselle seines Zeichens, sich aus dem gescherten Hammel in einen, gleich Zettel, sanft wie die Taube brüllenden Löwen verwandelt und sich mit seinem Quälgeist schießen will.

Betrachten Sie noch einmal die Gewächse und die übrige Natur um sich herum, sagt (allerdings nicht hochdeutsch) Datterich großmäulig zu ihm vor dem Duell, zu dem es gar nicht kommt; vielleicht sehen Sie sie in wenigen Minuten aus einem höheren Gesichtspunkt.