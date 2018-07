Der Maler wollte den Knaben mit einem Käficht malen, in welchem ein Vogel saß; aber dieser Vorschlag erregte seine ganze Mißbilligung –: Mit einem großengroßen Haufen Bücher müssen Sie mich malen, sagte er; oder ich mag lieber gar nicht gemalt sein!

Adolf Stahr, „Lessing“

Denn auch von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, scheiden sie sich sofort wieder in dieselben zwei, nun schon bekannten, Gruppen: diejenigen Dichter, die durchaus in gerader Linie vom „Priester“ abstammen wollen; und solche, die, nach ihren geistigen Vormännern befragt, mürrisch „Hordenclown“ angeben.

Daß der gemeine Mann die Druidennaturen präferiert und es für eins der Kennzeichen des echten Genius erachtet, wenn er nie den Fuß in eine Universitätsbibliothek setzt, ist ganz in der Ordnung; denn der Normalmensch ist träg, wirr und méchant – wird also sein Lieblingsautor träger, wirrer und méchanter zu sein haben. „Dichtkunst sei“, so heißt es in jenen Kreisen, „eine Gabe“ (pff !: I wouldn’t have it as a gift!); am besten Lethelallig-Automatisches (was meist Apokalypsen und anderes Aufgeregtes dritter Klasse ergibt); die Niederschrift soll mit einer gewissen gesetzlosen Leichtigkeit erfolgen (und der sich prompt einstellende, etwas vor-chaotische Habitus des Endergebnisses wird als beabsichtigt deklariert), Für das Äußere dieser Sorte Dichter gilt die Regel der „gepflegten Ungepflegtheit“; also kuriose Kopf- und Halsmähnen; an der bloßen Tracht muß man erkennen können, daß „hier was nich stimmt“; und die ersehnte äußerste Umhüllung ist fast immer ein vergoldeter Rolls-Royce. Kurzum, ein reifer Idiot muß sichtbar werden.

Und gleich der andere (mein) Standpunkt: äußerlich und im Leben so unauffällig und retire wie nur möglich (wir haben doch wahrlich am Schreibetisch genügend Aufregungen!). „Mythos“? Das ist in meinen Augen so wenig ein „allgemein Bedeutendes“, daß es sich dabei vielmehr um die schematisierte, verarmte, gerupfte Reiche-Alltäglichkeit handelt. Und einen fleißigen Clown halte ich, im Vergleich zum Priester, für den beträchtlich interessanteren, auch tiefsinnigeren (ja ehrwürdigeren!) Typ.

Aber das mag nach Herzenslust Geschmacksache sein. Beanspruche ich doch nur die Freiheit, demjenigen, der mir ins Gesicht hinein behaupten möchte, daß Stifter deutsch geschrieben habe, lusigando entgegnen zu dürfen: wie ich Joyces „Odysseus“ für das Buch des Jahrhunderts ästimiere – publizierte Zweifel sind immer schon ein Stückchen Wissen; und wer in the long run das Gutenbergswürdigere geliefert hat, werden wir ja sehen.

*