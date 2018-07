Inhalt Seite 1 — Minister Schütte im Kreuzfeuer Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. Z., Frankfurt/Main

Die einzige frohe Kunde wird für den hessischen Kultusminister, Professor Schütte, in diesen Tagen die Meldung gewesen sein, daß der Vorstand des hessischen Landesverbandes des Liberalen Studentenbundes Deutschlands seinen Hochschulgesetzentwurf als Versuch „einer institutionell geregelten Bekämpfung bestimmter in der deutschen Universitätsentwicklung aufgetretenen Mißstände“ begrüßt hat. Die liberalen Studenten vertrauen darauf, „daß die Regelung der darin vorgesehenen Maßnahmen im einzelnen keinerlei neue Abhängigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens schafft, sondern diesen die Möglichkeit sachlicher Entwicklung nach dessen eigener Gesetzmäßigkeit gibt“. Ermunterung und Zustimmung kann der Wiesbadener Kultusminister dringend gebrauchen. Denn sein Entwurf für ein hessisches Hochschulgesetz hat ihm den Protest aller Universitäten im Lande eingetragen.

Kaum waren Schüttes Reformpläne bekannt geworden, kam auch schon das Echo aus der Gießener Justus-Liebig-Universität: „Ein Entwurf eines hessischen Hochschulgesetzes – ein Beitrag zur Diskussion.“ Man hat dieses Material „bisher in loyaler Weise zurückgehalten, um das Gespräch der Rektoren und der Hochschulvertreter mit dem Herrn Hessischen Kultusminister nicht zu stören“, erläuterte Professor Patze den Vorstoß. Jetzt aber sei man verpflichtet, der Öffentlichkeit diesen Entwurf vorzulegen. Im übrigen beklagte der Gießener Hochschullehrer, daß der Schütte-Entwurf „nur in einem überraschend geringen Umfang“ Anregungen, die dem Minister aus Universitätskreisen vorgetragen wurden, enthalte.

Im Februar dieses Jahres hatten Vertreter der hessischen Hochschulen in einem Gespräch mit dem Minister „Formulierungshilfe“ für den beabsichtigten Gesetzentwurf geleistet. Nun stellt auch der Senat der Philipps-Universität zu Marburg verärgert fest, daß „die konstruktiven Vorschläge der hessischen Hochschulen im Kabinettsentwurf nicht berücksichtigt“ worden seien. „Die Vorlage folgt allein der Meinung des Herrn Hessischen Kultusminister.“ Es müsse sogar bezweifelt werden, „ob der Herr Kultusminister ernsthaft die Absicht hatte, die von allen Organen der Hochschulen eingehend diskutierten und wohlüberlegten Vorschläge in ihren wesentlichen Punkten zu berücksichtigen“. Auch der Senat der Marburger Universität halte eine Hochschulreform für unerläßlich; der vorgelegte Entwurf jedoch sei sachlich und gesetzestechnisch dilletantisch, er lasse keinen gesetzgeberischen Ansatz für eine in die Zukunft weisende Hochschulreform erkennen.

„Mit tiefer Besorgnis“ hat auch die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt von Schüttes Gesetzentwurf Kenntnis genommen. Er enttäuschte die Erwartungen der Hochschulen, so heißt es in einer Stellungnahme, die vom Konzil der Universität ohne Gegenstimme gebilligt und vom akademischen Senat einstimmig beschlossen wurde. Auch die Frankfurter sind darüber enttäuscht, daß nach langer Zusammenarbeit bei der Vorbereitung eines hessischen Hochschulgesetzes die konkreten Reformvorschläge der Universitäten nicht berücksichtigt worden seien. „In der Begründung zur Regierungsvorlage werden die Motive und Argumente des Kultusministeriums in breiter Ausführlichkeit geschildert, die Gegenargumente und Vorschläge der Hochschulen sind dagegen fast völlig unerwähnt geblieben, wodurch bei den Abgeordneten und in der Öffentlichkeit ein einseitiges Bild entstehen muß.“

Alle drei hessischen Universitäten sehen in dem Wiesbadener Reformentwurf einen Eingriff in die „Freiheit von Forschung und Lehre“. Der vorgelegte Kabinettsentwurf, so wird einmütig erklärt, schränke die Selbstverwaltung der Hochschulen ein. Man warnt „vor staatlichem Dirigismus“ und sieht Gefahren für die Freiheit der Forschung. Auf eisige Ablehnung stießen die Verlängerung der Amtszeit des Rektors; die neue Aufgabenstellung für die Dekane; das für den Kultusminister geforderte Recht, Berufungen auszusprechen, wenn innerhalb einer Frist Lehrstühle nicht besetzt werden; die Ausweitung der Vorlesungszeit und die erweiterte Mitbestimmung der Studentenschaft an der akademischen Selbstverwaltung.

Gegen die Ausdehnung der Amtszeit des Rektors wird vorgebracht, sie bedeute eine „Belastung mit Verantwortungen, die einer gefährlichen, mit dem Wesen der Hochschulkooporation unvereinbaren Entwicklung Vorschub leiste“. Die Stellung der Dekane werde „bedenklich überbetont“. Die Eingriffsmöglichkeiten in das traditionelle Berufungsrecht der Fakultäten schräge das Recht der Selbstverwaltung ein und beschwöre die Gefahr einer Politisierung der Hochschule durch die jeweils regierenden Parteien. Die Ausweitung der Vorlesungszeit enge die Zeit für die Forschung ein, für besondere Lehrveranstaltungen, Prüfungen und das notwendige Eigenstudium der Studenten. Die im Gesetz vorgesehene Mitarbeit der Studentenschaft zeige eine „Nachgiebigkeit gegenüber übertriebenen Forderungen“.