Entgegenkommend

Um mehr als zwölf Stunden täglich hat das Deutsche Reisebüro in Frankfurt und anderen Städten seinen Dienst am Kunden verlängert. Es erprobt – zur Zeit unter einer nur begrenzt bekannten Rufnummer – einen Telephonservice, bei dem Reisende oder Reiselustige nachts und sonntags Auskünfte einziehen und Fahrkarten, Flugtickets, Schiffspassagen und Reisearrangements bestellen können. Wie ein Sprecher des Unternehmens erklärte, ist „ganz offenbar ein Bedürfnis (für den nächtlichen Kundendienst) vorhanden“. In den ersten Tagen haben vorwiegend Geschäftsleute für Buchungen und Hotelreservierungen von dem Telephonservice Gebrauch gemacht.

Sportliche Vorsorge

Rechtzeitig Vorsorge treffen – ein Slogan, der im Zusammenhang mit der „Aktion Eichhörnchen“ häufig strapaziert, aber kaum befolgt wurde, hat doch offensichtlich unter den Fußballfans Anhänger gefunden. Allerdings füllen auch sie nicht die Speisekammern mit zusätzlichen Rationen; ihr vorsorgliches Planen geht dahin, ein Stück Papier zu besitzen, das sie dreizehn Monate später berechtigt, den Kämpfen um die Fußball-Weltmeisterschaft in England beizuwohnen. Dieser eichhörnchenhaften sportlichen Zuschauerleidenschaft kommt das Deutsche Reisebüro (DER) entgegen: Es verkauft in sämtlichen Filialen schon jetzt Eintrittskarten für die ganze Spielserie, für Gruppenspiele und den Endkampf am 30. Juli 1966 im Londoner Wembley-Stadion.

Schwärmerei in Wein

Bei uns im gemäßigten Klima wird sehr spät gelesen. Das bestimmt die frische, fruchtige, blumige, bukettreiche Ausgeglichenheit unserer deutschen Weine. Hingegen: „In heißen Gegenden treibt die glühende Sonne die Trauben zu früher, hochsüßer Reife. Sie müssen zeitig geerntet werden...“ Herausgeber des „Deutschen Weinatlas“, in dem solche blumigen Worte für die hiesigen Weine herangezogen werden (und das ist nicht schwer zu erraten), ist die Deutsche Weinwerbung GmbH. Nicht umsonst zweimal das großgeschriebene Adjektiv „deutsch“. Als Alibi dieser weinseligen Werbeschrift mag der Hinweis gelten, daß man die schönen und interessanten Weinlandschaften erlebt haben muß, um später ihre Weine voll genießen und beurteilen zu können. Auf also zur Ahr! Dort erwarten uns „auf den kühn terrassierten wildromantischen Felsenhängen die typischen feurigen Spätburgunderweine ... von feinstem, oft samtweichem Charakter“. Oder zum Mittelrhein, wo „ansprechende, süffige Silvanerweine gedeihen, die alle den Reiz der poesievollen Landschaft tragen“. „Die mannigfachen Windungen der Mosel“ bedingen wiederum „eine beglückende Vielzahl an Geschmacksvarianten, die uns leichte, liebliche, spritzige, stahlige, kräftige, kernige, blumige, duftige, aber auch volle und körperreiche Gewächse beschert“. Eine überschwengliche „landschaftsimmanente“ Weininterpretation, die Deutsche hinter ihren Biergläsern hervorlocken soll. Und dieses scheint wohl auch Ziel und Zweck der Broschüre, die gleich anfangs darauf hinweist, daß die Bundesrepublik mit einem durchschnittlichen Hektarertrag von 80 Hektolitern Wein an zweiter Stelle in Westeuropa liegt, mit dem Verbrauch von Wein je Kopf und Jahr (16 Liter) jedoch an letzter.