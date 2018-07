Ein bedeutsamer Schritt zur Lösung: des kosmologischen Rätsels

Von Thomas v. Randow

In der vergangenen Woche brachten die Nachrichtenagenturen eine erregende Meldung: Am Mount Palomar Observatorium, so hieß es, hätten Astronomen mit dem größten Teleskop der Welt sternartige Objekte entdeckt, die am Rande des Universums stünden.

Himmelskörper, die sich an der Stelle befinden sollen, an der die Welt zu Ende ist? Hat denn der Kosmos Grenzen?

Es gibt viele verschiedene kosmologische Modelle unserer Welt, aber keines zieht ihr solche Grenzen, daß es einen Rand geben könnte. Auch in den Theorien, die dem Kosmos nur eine endliche Ausdehnung zubilligen, ist der Weltraum unbegrenzt, so wie die Oberfläche einer Kugel ein – freilich nur zweidimensionaler – unbegrenzter, endlicher Raum ist. Und doch sagt die zitierte Agenturmeldung nichts Falsches aus, jedenfalls dann nicht, wenn man dem Wort Universum noch das Attribut „beobachtbar“ hinzu-

Tatsächlich spricht vieles dafür, daß sich unter den fünf Objekten, die übrigens weder Sterne noch Sternsysteme sind, eines befindet, das nicht weit von unserem Horizont des Kosmos entfernt ist, also von der Grenze unserer Beobachtungsmöglichkeit.

Die fünf sternartigen Gebilde wurden keineswegs zufällig entdeckt. Im Gegenteil, die Astronomen am Mount Palomar Observatorium haben mit großem Fleiß danach gesucht, denn die Existenz der Objekte war bereits seit über einem Jahr bekannt; sie hatten sich den Radioastronomen durch ihre nicht sichtbare elektromagnetische Strahlung verraten, durch Radiowellen. Die Art dieser Strahlung ließ erkennen, daß es sich um Vertreter der erst seit wenigen Jahren bekannten, viel diskutierten und in vieler Hinsicht rätselhaften Klasse der „quasistellaren Radioquellen“ handelte, die man kurz „Quasars“ nennt.