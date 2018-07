WO LIEGT JENA?

Stück von Theodor Schübel

Bühnen der Hansestadt Lübeck

Als Theodor Schübel 32 Jahre alt war, schien er fürs Theater begabt zu sein. Deshalb bekam er 1957 für sein erstes Schauspiel, „Der Kürassier und sein Sohn“, den Gerhart-Hauptmann-Preis der Berliner Freien Volksbühne. Inzwischen sind acht Jahre vergangen, während deren Schübel hauptsächlich fürs Fernsehen schrieb. Jetzt wurde sein drittes Theaterstück in Lübeck uraufgeführt. Die Stadt an der nördlichen Zonengrenze reichte einem Autor von der südlichen Zonengrenze die Hand (Schübel lebt im Fichtelgebirge). Thema des Stücks: die deutsche Teilung.

Die „Geschichte“, die den Zuschauern vorgespielt wird, ist eine Familiengeschichte. „In einer Gastwirtschaft nahe der Zonengrenze im nördlichen Oberfranken“ sitzt eine kleine Trauergemeinde. Die Frau des Gastwirts Probst ist gestorben. Zur Beerdigung sind auch Verwandte aus Jena gekommen. Ob sie dableiben oder nach Thüringen heimkehren sollen, darüber entspinnt sich der erste dramatische Disput zwischen den Eheleuten von drüben. Auch die westlichen Verwandten sind geteilter Meinung. So fährt das Ehepaar nach Jena zurück. Das ist 1961.

1964 ist wiederum Beerdigungskaffee in der Probstschen Gaststube. Der Mann aus Jena hat nun doch, allein, einen Fluchtversuch unternommen. Dabei ist er, in der Saale schwimmend, von den Kugeln der Vopo getroffen worden. Am Ziel seiner unausgegorenen Westsehnsucht ist er mit großem Heldentamtam nun wenigstens beerdigt worden.

Der zweite dramatische Disput begibt sich abermals zwischen einem Ehepaar. Jetzt will der Sohn des siebzigjährigen Vaters Probst die an der entvölkerten Zonengrenze nur noch dahinvegetierende Gastwirtschaft nicht mehr übernehmen, weil die junge Ehefrau sich wohler in Köln fühlt und von Wohlstand träumt. Betreten verlassen Probstens Kinder ihr Elternhaus. Der Alte bleibt allein an der Grenze.