Inhalt Seite 1 — Tito in Ostberlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Leonhard

Der jugoslawische Staatspräsident Tito wird nächste Woche in Ostberlin empfangen. Walter Ulbricht und die SED-Führung werden alles tun, um Titos Besuch besonderen Glanz zu verleihen. Sie hoffen nicht nur, ihr Regime politisch aufzuwerten – sie müssen sich auch um eine Art „politischer Wiedergutmachung“ bemühen. Denn neben Albaniens Enver Hodscha ist Walter Ulbricht heute der einzige noch immer amtierende Kommunistenführer, der sich in der antijugoslawischen Kampagne der Jahre 1948 bis 1954 als Einpeitscher gegen Marschall Tito hervorgetan hatte. All dies wird heute natürlich in Ostberlin verschwiegen – aber es lohnt sich, daran zu erinnern.

Die von Stalin, Molotow und Berija fabrizierte Kominform-Resolution gegen die jugoslawischen Kommunisten vom 28. Juni 1948 war kaum veröffentlicht, als die SED sich damit solidarisch erklärte, obwohl sie nicht einmal dem Kominform angehörte. „Das Zentralsekretariat der Sozialistischen Einheitspartei hat ... die erfolgte Verurteilung der Politik des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens als richtig anerkannt“, hieß es in einer SED-Erklärung vom 3. Juli 1948. Auf Anweisung Ulbrichts schaltete sich die SED schon im Juli und August 1948 aktiv in die antijugoslawische Kampagne ein. Noch mehr: Im September 1948 wurde die 13. Tagung des Partei-Vorstandes der SED mit dem einzigen Ziel einberufen, die jugoslawischen Kommunisten zu verdammen.

Nicht Pieck oder Grotewohl, sondern Ulbricht war es, der auf dieser Tagung das „richtungweisende“ Referat „Die Bedeutung der Entschließung des Informationsbüros über die Lage in der KP Jugoslawiens und die Lehren für die SED“ hielt. Das Referat richtete sich – was heute grotesk klingen mag – in erster Linie gegen Tito und in zweiter gegen Gomulka. Ulbricht dankte zunächst dem „Politbüro der KPdSU(B) und besonders dem Genossen Stalin“ dafür, „daß sie rechtzeitig die Fehler der KP Jugoslawiens enthüllt“ hätten. Die Stalinsche Resolution gegen Tito feierte er als „bedeutenden Beitrag zur Theorie des Marxismus-Leninismus“. Aber Ulbricht beschränkte sich nicht darauf – er griff von sich aus Marschall Tito noch an: die Gruppe Tito sei „einem kleinbürgerlichen Nationalismus“ erlegen, führe eine „antisowjetische liquidatorische Politik“ und zeichne sich im übrigen durch „Größenwahn“ aus. Damit sei die „Entartung der Führung der KP Jugoslawiens“ bewiesen.

Danach begann ein wüster Verleumdungsfeldzug der SED gegen die jugoslawischen Kommunisten und besonders gegen Tito. Im November 1948 ließ Ulbricht ein Partei-Schulungsheft „Über die Entartung der Führung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens“ in mehr als 100 000 Exemplaren verbreiten, das in der ganzen Zone auf allen Partei-Schulungsabenden durchgearbeitet werden mußte. Und es blieb nicht nur bei propagandistischer Verurteilung. Alle jene in der Zone, die sich für einen unabhängigen eigenen Weg zum Sozialismus eingesetzt hatten, sich mit den jugoslawischen Kommunisten solidarisch verbunden fühlten oder auch nur in Artikeln und Referaten die jugoslawischen Kommunisten positiv erwähnt hatten, wurden nun degradiert oder „gesäubert“. Die Verurteilung Jugoslawiens und Titos wurde genauso Teil des SED-Rituals wie die Verherrlichung Stalins.

Anfangs wurde noch von „Fehlern“ oder „Abweichungen“ gesprochen, aber vom Herbst 1949 an galten die jugoslawischen Kommunisten als „Agenten des amerikanischen Imperialismus“. Bis Sommer 1950 brachte die Ulbricht-Führung sogar das seltene Kunststück fertig, die jugoslawischen Kommunisten, die im Zweiten Weltkrieg an der Spitze des antifaschistischen Widerstandes gestanden hatten, als Faschisten zu bezeichnen.

Im Juli 1950 veröffentlichte die SED-Führung eine offizielle Entschließung des Parteitages, in der es hieß: