J. S., Washington, im Juni

Selten hat der Besuch eines deutschen Bundeskanzlers in Washington so wenig unmittelbaren politischen Anlaß gehabt wie der Ludwig Erhards in dieser Woche. Von der Ankunft am Montag bis zur Abreise am Freitagabend – in vier vollen Tagen also – sah das Programm nur eine Begegnung mit Präsident Johnson im Weißen Haus vor, die (mit Einschluß des gemeinsamen Lunches) dreieinhalb Stunden dauern sollte. Und rechnet man noch die Zeit für die Übersetzung, die Toaste und den Austausch von Unverbindlichkeiten des Begrüßungszeremoniells ab – dann blieben für die politischen Unterhaltungen nicht mehr als sechzig Minuten übrig.

Was Wunder, daß die deutsche Botschaft in Washington dieseses Mal emsig bemüht war, die zweitrangigen Begegnungen und Auftritte nicht etwa zu streichen oder einzusparen, sondern den Stundenplan mit einer Fülle von Nichtigkeiten für das deutsche Regierungsoberhaupt auszufüllen. Drei Tage wurden für den Aufenthalt in New York reserviert: Die Entgegennahme eines Ehrendoktorhutes der Columbia-Universität, Zusammenkünfte mit Rektor und Dekanen, Gegeneinladung für Dekane und Rektoren, Besuch beim Generalsekretär der Vereinten Nationen, U Thant, dann wieder Mittagessen bei Botschafter von Braun, dem deutschen UN-Beobachter, nach Möglichkeit wieder mit U Thant, eine Rede vor dem Council of Foreign Relations, Gespräche mit seinen prominenten Mitgliedern und den verdienten Altgardisten der amerikanischen Deutschlandpolitik. Kurzum ein Karussell von Veranstaltungen, wie sie in solcher Unverbindlichkeit eigentlich nur einem Politiker anstehen, der sich schon aufs Altenteil zurückgezogen hat.

Was für die hohe Politik in Washington übrig blieb, war der Austausch wechselseitiger Solidaritätsbeweise. Wie auf dem Präsentierteller bot sich eine gemeinsame Manifestation der Verbundenheit in der atlantischen Gemeinschaft an. Zu hoffen bleibt freilich, daß Erhard das Kommuniqué seines vorigen Besuches in Washington noch im Gedächtnis haftet, worin ihm von Johnson die Verwirklichung jener MLF bis Weihnachten 1964 in Aussicht gestellt wurde, aus deren Kesseln der Präsident dann um des lieben atlantischen Friedens willen den Dampf abließ.

Außenminister Schröder hatte kurz vor der Washington-Reise verkündet, eine Nation könne nicht unbegrenzte Zeit in der Vergangenheit leben, ohne mit sich ins reine zu kommen. Und er hatte dafür geworben, die Deutschen sollten wieder natürliches Selbstvertrauen gewinnen, das frei von Anmaßung, Schwanken oder Unsicherheit sei. Die Selbsteinladung Erhards nach Washington war kein Beweis dafür, daß sich diese Einsicht im Kabinett schon durchgesetzt hat.