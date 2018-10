Von Rolf Magener

Die BASF zeichnet sich durch zwei besondere Merkmale aus: Wohl an keinem Punkt der Erde wird auf so kleinem Raum – auf einem enggedrängten, wenn auch über sechs Quadratkilometer großen Werksgelände – soviel Chemie getrieben, und an keinem Punkt der Bundesrepublik ist in einem einzigen Fabrikkomplex soviel Kapital zusammengeballt wie bei der BASF. Mit dieser Behauptung soll nicht ungebührlich beeindruckt, sondern lediglich auf die wichtigsten Kennzeichen des Unternehmens hingewiesen werden: auf die Großchemie in dichtester Verbundwirtschaft, die hier ausgeübt wird, und auf die hohe Kapitalintensität, mit der dies geschieht.

Ein Unternehmen wirtschaftlich sehen bedeutet, es als eine Kreislauferscheinung sehen; denn wirtschaften heißt ja, Kreisläufe verwirklichen, an Kreisläufen teilnehmen. Die Werte und Stoffe laufen rund – sie gehen als Rohstoffe ein, als Fertigerzeugnisse heraus, kommen als Gelderlöse zurück, werden wieder zu Ware und laufen erneue heraus. Oder: Gelder fließen vom Kapitalmarkt herein, verwandeln sich in Vermögensteile und fließen als Tilgungen wieder ab. Und so fort. Vor unseren Augen soll nun die BASF in einige wichtige Kreisläufe aufgelöst werden.

Machen wir den Anfang mit dem Stoffkreislauf, also mit dem Durchlauf der Stoffe durch die Fabrik. Ziel dieser Umsetzungen, die – ja chemische sind, ist eine möglichst hohe Wertschöpfung. Aus relativ wenigen, sehr einfachen, groben, billigen Stoffen sollen möglichst veredelte, nützliche Produkte geschaffen werden. Diese Umsetzungen finden hier in den größten Maßstäben statt. So ist die BASF denn das Werk der großen Grundsynthesen. Aufbauend auf diesen synthetisierten Grundstoffen, wie zum Beispiel Ammoniak oder Methanol, oder ausgehend von Grundsubstanzen, wie Äthylen oder Schwefelsäure, die das Unternehmen selbst erzeugt, entwickelt sich in gegenseitiger Verflechtung und feinster Verästelung ein Oberbau chemischer Veredelungsprozesse, aus denen eine beachtliche Zahl von Endprodukten – es sind nahezu 5000 – hervorgeht. Dieser riesige chemisch-technische Umsetzungsvorgang orientiert sich an dem Leitbild der hundertprozentigen Umwandlung. Die Transformierung soll ohne Rest aufgehen, und wenn es in einem Verfahren Nebenprodukte gibt, so sind diese ihrerseits solange zu verwandeln, bis sie entweder als Zwischen- oder als Verkaufsprodukte verwendbar werden.

Wir fassen die Endprodukte in drei Verkaufsbereiche zusammen: Farben, Chemikalien und Produkte für die Landwirtschaft. Diese Enderzeugnisse werden über einen weitverzweigten Vertriebsapparat – es handelt sich um 20 inländische Verkaufsbüros und über 130 ausländische Vertretungen – in die Märkte geschleust, vorwiegend bestimmt für industrielle Weiterverbraucher und für die Landwirtschaft. Nur verhältnismäßig wenige Produkte gelangen unmittelbar an endverbrauchende Individuen, was aber nicht bedeutet, daß die BASF ein Werk für die Herstellung unveredelter chemischer Roh- oder Grundstoffe ist. Auch die Erzeugnisse, die wir an industrielle Weiterverbraucher liefern, stellen meist hochentwickelte Produkte dar, die viel komplizierte Chemie enthalten. In vielen Fällen fügt der weiterverarbeitende Kunde nur noch ein Geringes hinzu – beim Kunststoff zum Beispiel die Formgebung –, um daraus ein Endprodukt zu fertigen. In Wirklichkeit also trennt uns nur eine dünne Wand vom Markt der Letstverbraucher.

Weil gesagt wird, daß es der Chemie gut gehe, soll man nicht glauben, ihre Produkte verkaufen sich von selbst. Im Gegenteil, der Vertrieb wird immer schwieriger, es muß immer mehr Energie, immer mehr aggressiver Druck aufgewandt werden, um die Erzeugnisse an den Mann zu bringen. Die Bemühung des Verkäufers wird dabei durch den technischen Service, durch die anwendungstechnische Beratung unterstützt. Nur der einfallslose Unternehmer kämpft mit dem Preis allein.

Um einen Begriff von den Größenordnungen unseres Stoffumsatzes zu geben: im Jahre 1964 wurden Rohstoffe im Werte von 600 Millionen Mark eingesetzt. Den größten Teil davon bestreiten einige wenige große Posten wie Kohle und Koks, wie Erdöl- und Erdölfraktionen, wie Phosphate, Pyrite, Stein- und Kalisalze. Mit der sich rasch vollziehenden Umstellung der BASF auf petrochemische Grundlagen erhöht sich der Anteil an Mineralölprodukten zu Lasten der Kohle. In zwei Jahren wird die Kohle als chemischer Rohstoff nur noch 25 Prozent ausmachen, als Brennstoff nur 50 Prozent.