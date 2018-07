Mit 40 Millionen Unzen oder rund 1244 Tonnen erreichte die Goldproduktion der westlichen Welt im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand. Seit 1954 ist die Goldgewinnung laufend gestiegen, weil in Südafrika – wo 72 Prozent des Goldes der freien Welt gefördert wird – neue Goldminen erschlossen und die Produktionstechniken verbessert wurden. Bei den übrigen Ländern der westlichen Welt war die Goldgewinnung jedoch rückläufig. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, daß die Förderung dort meist verlustbringend ist und subventioniert werden muß, weil der internaional maßgebliche Preis für eine Unze Feingold seit 1934 aus währungspolitischen Gründen fixiert ist. Eine Unze (= 31,1 Gramm) Gold kostet seit 31 Jahren unverändert 35 Dollar, die Produktionskosten jedoch kletterten in die Höhe. Deshalb fordert Südafrika seit Jahren eine Goldpreiserhöhung, an der sicherlich auch die Russen interessiert wären, die ihre Goldförderung offenbar kräftig erhöht haben. Die Schätzungen über den Umfang gehen weit auseinander. Die meisten internationalen Quellen vermuten, daß in der Sowjet-Union jährlich Gold im Werte von 430 Millionen Dollar gewonnen wird.