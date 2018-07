Daß es in Italien drei Gewerkschaftsverbände gibt, erfreut uns nicht“, sagte kürzlich im italienischen Fernsehen Senator Viglianesi, Generalsekretär der sozialdemokratischen Gewerkschaft Italiens; „es ist ein Notstand, den wir auf Grund der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage unseres Landes hinnehmen müssen.“ Aus diesen Worten sprach resignierende Einsicht in die inneren Widersprüche und Schwächen der italienischen Gewerkschaftsbewegung. Dennoch sind die italienischen Gewerkschaften stolz auf die Erfolge, die trotz allem bisher erzielt werden konnten.

Die Gewerkschaften Italiens schreiben sich das Verdienst für die erhebliche Besserstellung der Arbeiter in den letzten 15 Jahren zu. Der Lohnindex (1953 = 100) steht heute bei etwa 220 und stieg damit wesentlich schneller als der Lebenshaltungskostenindex, der heute den Stand von rund 160 (1953 – 100) erreicht hat. Verschwiegen wird dabei allerdings, daß im Zeichen der Hochkonjunktur so manches Lohnzugeständnis unter dem Druck der Übernachfrage nach Arbeitskräften eingehandelt wurde. Ferner sind in steigendem Maße vor allem die unteren Einkommensschichten durch den Ausbau der Sozialversicherungen und der Sozialfürsorge vom Gesetzgeber gefördert worden, wenn hierbei natürlich auch die Gewerkschaften ihre Hand maßgeblich im Spiele hatten.

In den Jahren 1962 und 1963 sind nach Angaben der Banca d’Italia die Arbeitnehmer-Einkommen infolge von Lohnerhöhungen und im Wege der Einkommensübertragung um insgesamt 43 Prozent gestiegen. Und mit dem Blick auf den Rückgang der Konjunktur fügte die Notenbank hinzu, daß kein Wirtschaftssystem Stöße von derartiger Wucht aushalten könne, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Nach ihrer Ansicht war die Lohn- und Sozialpolitik am Aufkommen der Wirtschaftskrise maßgeblich beteiligt.

Das bisherige Ziel der Gewerkschaftsfunktionäre, der Arbeiterschaft ein angemessenes Einkommen zu sichern, ist weitgehend erreicht. Sie hätten also allen Grund, zufrieden zu sein. Doch die Gewerkschaften haben sich neue Ziele gesteckt. Es kommt nunmehr darauf an, die Stellung der Gewerkschaften innerhalb des Staates zu festigen und größeren Einfluß auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik des Staates zu gewinnen.

Die hierbei auftretenden Schwierigkeiten haben ihre Ursachen zu einem nicht unwesentlichen Teil in den Besonderheiten der italienischen Gewerkschaftsbewegung. Einmal steht der Italiener, als Individualist, allen Gemeinschaftsinitiativen – selbst wenn es um die Verteidigung seiner persönlichen Interessen geht – mißtrauisch gegenüber. So wird auch die Gewerkschaft als ein Instrument angesehen, zu dem man nur „der Not gehorchend“ greift, es sonst aber möglichst beiseite schiebt.

Zum anderen fällt die Aufsplitterung der italienischen Gewerkschaftsbewegung bei der Suche nach einer grundsätzlichen Neuorientierung erschwerend ins Gewicht. In Italien gibt es drei führende Gewerkschaftsverbände, und zwar