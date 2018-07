Von Theodor Eschenburg

Die Dynastie ist von Verfassungs wegen die erste Familie in der Monarchie, weil aus ihr der Herrscher und dessen erblicher Nachfolger hervorgehen. Der Ehepartner des Monarchen – die Königin oder der Prinzgemahl – wie ihre Nachkommen, und zum Teil ihre Geschwister, vermögen mit dem Monarchen oder an seiner Stelle den Staat zu repräsentieren. Oft sind sie sogar befugt, den Herrscher in Staatsgeschäften zu vertreten. Von ihnen wird daher verlangt, daß sie repräsentieren können.

Zum Repräsentieren werden Prinzen und Prinzessinnen von Kindheit an erzogen. Deshalb sind den Angehörigen von Dynastien bei der Auswahl ihrer Ehepartner oft durch Staats- und Familiengesetz oder auch durch Gewohnheitsrecht Grenzen gesetzt. So soll die institutionelle Autorität in der Dynastie geschützt werden. Wer diese Grenzen durchbricht, verliert – wie der Herzog von Windsor oder die frühere niederländische Kronprinzessin Beatrice – seine dynastischen Rechte.

Anders liegen die Verhältnisse in der Republik. Das zeigt schon die vielgebrauchte Bezeichnung „First Lady“. Nach Websters Dictionary (1953) ist First Lady „die Ehegattin des Präsidenten der Vereinigten Staaten oder, wenn er keine Ehefrau hat, diejenige Frau, die er auswählt, um als Gastgeberin im Weißen Haus zu fungieren“ (to act as a hostess). Diese Bezeichnung soll darauf zurückzuführen sein, daß sich Ehefrauen prominenter Amerikaner auch noch im 19. Jahrhundert gern mit Lady anreden ließen – Lady Washington, Lady Jackson. Als Grover Cleveland, der 22. Präsident, 1885 während seiner Amtszeit heiratete, soll man seine Frau „The First Lady of the Land“ geheißen haben. Später wurde diese Bezeichnung auch auf die Frau des Governors in den Bundesstaaten übertragen. Wollte man eine deutsche Übersetzung wagen – was glücklicherweise unterblieben ist – so könnte man nur von der „ersten gnädigen Frau“ sprechen.

Die First Lady als Gastgeberin im Weißen Haus hat im Gegensatz zum monarchischen Ehepartner nur einen gesellschaftlichen, nicht einen offiziellen Rang. Aus, den ungeschriebenenen Regeln Courtoisie und des politischen Taktes ergibt sich freilich, daß der Frau des republikanischen Staatsoberhauptes als der Gattin des ranghöchsten Gastgebers oder auch Gastes gesellschaftlich mit dem Respekt begegnet wird, welcher der Stellung des Mannes gebührt. Der Mann hat Autorität durch sein Amt, sie hat das entsprechende Prestige, das sie je nach Veranlagung oder Verhalten, steigern oder mindern kann. Man muß zwischen amtlicher und gesellschaftlichen Repräsentation unterscheiden, wenn auch die Grenze nicht immer eindeutig zu bestimmen ist und Überschneidungen möglich sind.

Ähnliches gilt für die Regierungsmitglieder und ihre Frauen. Praktisch gilt noch heute die alte preußische Hofrangordnung. Mit zeitgemäßen Abwandlungen wird sie insoweit beachtet, als sich bei der Tischordnung der Rang der verheirateten Damen nach dem ihrer Männer richtet. Ohne diesen Standardmaßstab könnte kein Protokollbeamter das Placierungsproblem meistern. Die gesellschaftliche Repräsentation von Amts wegen ist ein schwer bestimmbares Grenzgebiet zwischen Amt und Privatleben; entsprechend schwer fällt es, die Position der Frau dabei zu definieren. Auf gesellschaftliche Repräsentation kann ja kaum ein Staat verzichten. Aber sie entzieht sich einer allgemeinverbindlichen Regelung. Nur eines steht fest: Der Staat zahlt und fordert daher auch Rechenschaft für die Aufwendungen.

Immerhin gibt es die Möglichkeit der Orientierung an gewissen Richtlinien, die allerdings nach Ländern und Zeiten verschieden sind. So nehmen die Frauen der Repräsentierenden dann an Veranstaltungen teil, wenn sie in erster Linie einer Frau gelten – oder einem verheirateten Mann, der mit seiner Ehefrau kommt. Nicht jeder Ehegattin liegt die gesellschaftliche Repräsentation. Da sie keine Amtsperson ist, ist sie auch nicht dazu verpflichtet. Aber sie muß sich grundsätzlich entscheiden und kann nicht nach Laune auf der einen Veranstaltung erscheinen und anderen fernbleiben. Ebensowenig kann der Mann seine Frau nach Belieben einmal vorzeigen und das andere Mal verstecken. Darin käme eine unterschiedliche persönliche Bewertung von Gästen oder Gastgebern zum Ausdruck, die das amtliche Wirken des Mannes stören könnte. Gesellschaftliche Repräsentation von Amts wegen soll das politische Geschäft erleichtern und nicht erschweren. Nur so lassen sich die Staatsaufwendungen für diese Zwecke rechtfertigen.