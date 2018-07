Der Chef des amerikanischen Notenbanksystems beschwört die Erinnerung an die große Depression der dreißiger Jahre

In Wall Street sind die Kurse ins Rutschen gekommen: Der Dow Jones-Index für Industrieaktien ist zum erstenmal seit vielen Monaten unter die Marke 900 zurückgefallen. Die Baisse begann, als William McChesney Martin in einer Rede in der Columbia-Universität feststellte: „Der gegenwärtige Boom in den USA zeigt eine beunruhigende Ähnlichkeit mit manchen Entwicklungen der späten zwanziger. Jahre.“

Diese Warnung des Vorsitzenden des Federal Reserve Board, des amerikanischen Notenbanksystems, hat die latente Furcht der amerikanischen Öffentlichkeit geweckt, trotz der nun schon zwanzig Jahre währenden Prosperität könnees wieder einen Absturz in die Krise geben.

Martin gehört nicht zu jenen, die an die Unvermeidlichkeit von Wirtschaftskrisen glauben – nicht zu jenen Theoretikern der Nationalökonomie, die seit zehn oder fünfzehn Jahren von Konferenz zu Konferenz ziehen, um mit stets gleichbleibender Hartnäckigkeit den unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch einer Weltwirtschaft zu prophezeien, die nicht ihren Modell Vorstellungen entspricht. Der Chef des amerikanischen Notenbanksystems will eine Änderung der Wirtschaftspolitik Washingtons erzwingen. Martin und manche seiner Kollegen sind beunruhigt, weil Regierung und Kongreß auch in der Hochkonjunktur noch eine Politik des leichten Geldes betreiben. Sie fürchten, Johnsons Expansionspolitik werde zu einer Überhitzung der Konjunktur führen.

Der überschäumende Optimismus in den USA könnte in der Tat Reminiszenzen an die Zeit vor dem großen Krach von 1929 wecken. Die Kurse der Aktien sind seit über zwei Jahren praktisch ohne Unterbrechung gestiegen. Der Dow Jones-Index ist von 535, dem Tief im Jahre 1962, auf den Höchststand von 940 geklettert. Doch obwohl die meisten Fachleute zumindest eine Atempause in der Hausse für wünschenswert halten, wäre es leichtfertig, die großen Unterschiede zwischen 1929 und 1965 zu verschweigen. Heute werden Aktien nur noch in geringem Umfang auf Kredit gekauft, heute sind die großen Kunden der Börse nicht mehr Spekulanten wie 1929, sondern Anlagespezialisten von Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds.

Noch wichtiger vielleicht ist: Das Geschick der Wirtschaft hängt nicht mehr von der Börse ab. Dem schwarzen Montag, dem großen Kurssturz in Wall Street am 28. Mai 1962, ist keine neue Depression, sondern ein weiterer Aufschwung gefolgt. So wie in der Bundesrepublik die Börsenbaisse der Jahre 1961,1962 und auch 1965 ohne jede Erschütterung der Wirtschaft überstanden wurde.

Heute hat sich längst die Erkenntnis durchgesetzt, daß der Staat die Verantwortung für die Prosperität trägt – zumal selbst die USA wegen des steigenden Staatsanteils am Verbrauch eine „verwaltete Konjunktur“ haben. Heute fördert Washington mit Milliardenbeträgen den Aufbau einer Great Society, die Ausbildung und Gesundheitsfürsorge, die Arbeitsbeschaffung. Unvorstellbar, daß man noch einmal wie 1930 bis 1933 tatenlos zusehen würde, wie 13 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren – in dem Irrglauben, die Gesundung dürfe nur von den „Kräften des Marktes“ kommen. Galbraith: „Das war der Triumph der Schulweisheit über die Praxis.“

Diether Stolze