Von Max Brod

Es handelt sich in Israel um einen zahlenmäßig kleinen Sonderkreis, in dem deutsch oder unter anderem auch deutsch geschrieben wird. Daß er der Beachtung wert ist, dafür ist schon de Tatsache Bürgschaft, daß Martin Bubers kühne, ja an vielen Stellen himmelstürmende deutsche Bibelübersetzung hier vor kurzem zu Eide geführt worden ist. Und ein streng wissenschaftliches, neue Grundlagen bauendes Buch ist gleichfalls hier geschrieben worden, erst englisch, dann deutsch: Gershom Scholems „Jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen“. Beide Autoren lehren (oder lehrten bis in die jüngste Zeit) an der hebräischen Universität Jerusalem.

Es ist nicht meine Absicht, eine Übersicht über die Autoren zu geben, die ich einmal „jüdische Dichter (oder jüdische Philosophen) deutscher Zunge“ tituliert habe. Nur was sich zufällig in den letzten Monaten ans Licht gehoben hat, sei kurz gestreift. So zunächst –

Jenny Aloni: „Jenseits der Wüste“; Eckart-Verlag, Witten/Berlin; 79 S., 4,80 DM.

Auf ihren Roman „Zypressen zerbrechen nicht“, der bereits in zweiter Auflage vorliegt, habe ich seinerzeit hingewiesen. Das Rüde und Bittere, das in solch autobiographisch verfärbtem Sachbericht den Schreiber wie den Leser bedrängt, fehlt auch in den neuen Erzählungen nicht. Ihre Dichte, ihre Massivität bei geringem Umfang hat etwas Bestürzendes, gemahnt an die Orchesterminiaturen Weberns. Man wird bereichert – und zugleich in Trauer gesetzt. Da werden etwa die charakterisiert, die die Konzentrationslager organisiert haben: „Diese Menschen der Tat haben den Unterschied zwischen Recht und Unrecht aufgehoben und an seine Stelle das eigene Interesse gesetzt.“ Die Betrachterin, die einen solchen Menschen besucht, der zum Tode verurteilt ist, „weiß nicht, was das Wort ‚Gnade‘ eigentlich bedeutet“. Sie empfindet nichts als Scham.

Von solchen präzisen Dolchstichen und Formulierungen wird man im engen Gebäude dieser Kurzgeschichten verfolgt und immer wieder attackiert.

Da ist in der Titelnovelle, die in einem Lastauto beginnt, das starre Land in der Sonnenglut, dann in der Eiskälte der Wüstennacht; die junge Soldatin in britischem Dienst (Zweiter Weltkrieg) tritt einen kurzen Urlaub an, von Palästina geht die Fahrt in die Nacht am Nil; alle Wohngelegenheiten sind überfüllt. Es bleibt nur die „Totenstadt“, und nach ihr ein erotisches Abenteuer mit einem ebenso verlassenen Soldaten, ein schmerzliches Ungenügen. Es ist immer dasselbe scheue Mädchen, aus Paderborn eingewandert, vor dem Tod geflohen – das Mädchen, das seinen Weg sucht, ohne die geringste Illusion. In einem neuen Roman „Der blühende Busch“, im gleichen Verlag erschienen, strebt die Verfasserin energisch nach Harmonisierung. Viele Personen, polyzentrisch gelagerte Szenen, einige mißlungen, vieles mit der gleichen unbarmherzigen Genauigkeit gesehen wie in den zwei anderen Büchern. Darunter unvergeßlich: schauerliche Episoden aus dem belagerten Jerusalem. Und eine halb freudige, halb ironische Festtagung in einer Kollektivsiedlung.