Entgegen unseren Regeln müssen wir darauf verzichten, den Namen des Autors zu veröffentlichen. Der Verfasser lebt in Portugal.

Lissabon, Anfang Juni 1965

Die Auflösung des portugiesischen Schriftstellerverbandes durch den Erziehungsminister Galvão Teles hat die allgemeine Aufmerksamkeit auf das häufig vernachlässigte literarische Leben im westlichsten Lande Europas gelenkt.

Die Grenzen, die der Meinungsfreiheit in Portugal gesetzt sind, „o apertado condicionalismo“, wie es in der Formulierung eines der-beteiligten Schriftsteller unübersetzbar heißt – die „enge Bedingtheit“ des portugiesischen Geisteslebens – sind durch die spektakuläre Maßnahme der Regierung weithin sichtbar geworden.

Sie erfolgte zum ungeeignetesten Zeitpunkt, während eben in der Unesco der Ausschluß Portugals zur Debatte steht. Gleichwohl sollte man nicht vorschnell verdammen; wenn auch der Beschluß der Regierung weit über das Ziel hinausgeschossen ist, bleibt doch eine Kernfrage bestehen, die auch für uns Aktualität besitzt: Kann ein im Quasi-Kriegszustand lebender Staat es dulden, daß dem Werk eines politischen Widersachers und Häftlings eine literarische Auszeichnung zuerkannt wird? Es genügt, sich die Diskussion auszumalen, die bei uns entstehen würde, wenn etwa die Darmstädter Akademie einem der profilierten Wortführer des Ulbricht-Staates einen Preis verleihen würde.

Der portugiesische Schriftstellerverband wurde 1954 von Aquilino Ribeiro, dem Altmeister der portugiesischen Gegenwartsliteratur, gegründet. Ribeiros unmittelbare Nachfolger als Präsidenten der Generalversammlung waren der liberale Historiker Jaime Cortesão und der auch in Deutschland bekannte Romancier Ferreira de Castro („Die Kautschukzapfer“). Zuletzt lag das Amt in den Händen von Joaquim Paço d’Arcos. Dieser vielseitige, stilistisch monotone Chronist der guten Lissaboner Gesellschaft („Ana Paula“) stand den Männern des Regimes näher als seine Vorgänger, blieb jedoch stets um Unabhängigkeit bemüht. Für sein Verhalten während der Krise des Verbandes sind seine Besitzungen in Angola nicht ohne Bedeutung gewesen.

Die Existenz des Verbandes dürfte der portugiesischen Regierung von vornherein wenig angenehm gewesen sein, einmal, weil er der staatlichen Kulturorganisation (SNI) Konkurrenz machte und ihre Preise entwertete, zum anderen, weil regierungsfeindliche Gruppen wie die linksgerichteten Neorealisten ihren Vertretern die Schlüsselpositionen zu verschaffen suchten. Die Literaturpreise des Verbandes wurden im Auftrag der Verleger und mit Subvention der Gulbenkian-Stiftung verteilt.