Volksaktionäre, oder diejenigen, die es werden wollen, und eingefleischte Börsenroutiniers sind zwei verschiedene Gruppen von Menschen. Wer die Chancen der VEBA-Teilprivatisierung mit den Augen von Bankiers sah und den Ausgabekurs auf 210 heruntermanövrierte, der war natürlich auch nicht vorbereitet auf die Kauflust der „kleinen“ VEBA-Zeichner.

Immerhin hat Dollinger aber bemerkenswert schnell reagiert. Nach nur kurzer Überlegung rang er sich dazu durch, auf die Bundesmehrheit an der VEBA zu verzichten. Noch kurz vor Pfingsten gewann er für diese Idee seine „Kursberater“ Dahlgrün, Blank und Schmücker. Der Bundeskanzler fand wie so oft, man müsse darüber noch einmal sprechen. Hellsichtiger für die Erkenntnis, daß man Privatisierung nicht mit knapp halbem Herzen betreiben kann, waren Rainer Barzel und Franz Josef Strauß.

Nun gilt es für Dollinger, mit dieser Phalanx und dem von der Presse inzwischen zugefächelten Rückenwind die orthodoxen Verfechter überlebter Staatswirtschaftsideologien im Arbeitnehmerflügel der eigenen Fraktion zu überzeugen, die es offenbar gar nicht stört, Arm in Arm mit der SPD die Forderung nach 51 Prozent Bundesbeteiligung an der VEBA bis zehn Minuten nach zwölf zu vertreten. Es gilt, in wenigen Tagen den wenig lebensnahen Ideen von der Schutzpatronfunktion des Bundes und von der angeblichen energiepolitischen Einflußmöglichkeit den Garaus zu machen.

Die Zeit drängt; denn zur Veräußerung weiterer VEBA-Aktien müssen Kabinett und Bundestag noch einmal förmliche Beschlüsse fassen. Es besteht jetzt aber begründete Hoffnung dafür, daß die Eigentumspolitiker von der Woge überrollt werden, die sie selbst in Gang gesetzt haben. hf