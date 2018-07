Der Chef: zu Hause langweilig, am Arbeitsplatz ein Faun – Das Büro: Jagdrevier mit guten Abschußmöglichkeiten

Von Thomas Regau

Auf der Schaumkrone der „Erotik-Welle“, die fürs erste an keinem Ufer auszurollen scheint, schwimmt gar manches. Sie ist eine Zeiterscheinung, die außerordentlich tragfähig ist und längst auch die Soziologie zu Untersuchungen animiert hat. Fritz Sack schrieb hier über die „Kurtisanen an der Schreibmaschine“, heute ergänzt Thomas Regau diese Erörterungen. Sein Thema ist die Rolle des Mannes im Betrieb.

Offensichtlich zeichnen sich neben den Übeln und Gefahren der erotischen Beziehungen am Arbeitsplatz auch manche willkommene Vorteile für beide Geschlechter ab. Wir wollen die einen wie die anderen in einigen Situationen aufsuchen, die typisch erscheinen. Es kann ja auch eine unterschwellige oder heimlich knisternde Erotik der Arbeit im Betrieb sehr förderlich sein. Eine hübsche Sekretärin steigert die männlichen Potenzen beim Diktat: Die Formulierungen geraten dem Diktierenden eleganter, als wenn er sie auf das unerotische Tonband spricht.

Die Bewerbung

Schon die Bewerbung kann zum Auftakt erotischer Beziehungen werden. Gewiß gibt es Chefs, die als Mitarbeiterinnen „geschlechtslose Arbeitsbienen“ bevorzugen, die das seelische Gleichgewicht der Männer und das Betriebsklima nicht gefährden können. Die Soziologen sagen uns, daß die Taktik erotischer Animierung bei der Bewerbung nur in Betrieben sinnvoll ist, wo noch Wettbewerb im alten Sinne herrscht, kaum aber erfolgreich sein kann in durchorganisierten und bürokratisch beherrschten Großunternehmungen mit eigenen Personalabteilungen, in denen die Einstellung nach rein sachlichen Gesichtspunkten die Regel sei.

Aber die ungezählten kleineren Betriebe? Sicher werden die Bewerberinnen nicht ausschließlich nach körperlichen Vorzügen ausgewählt. Aber daß alle Instanzen, Chef, Personalchef, Abteilungsleiter ihre Wahl sachlich wie ein Computer vollziehen, ohne von weiblichen Reizen angerührt zu werden, glaubt niemand, der mit der Alltagspsychologie vertraut ist. Selbstverständlich setzt auch die Bewerberin diese Chance in ihre Berechnung ein: Sie wird wo immer es paßt – mit einem vorzüglichen make-up und gut, ja, sogar ein wenig herausfordernd angezogen sein. Nur Spießer werden ihr das verübeln. Auch für sie ist der Betrieb ja eine Jagdchance. Was der modernen Studentin billig ist, kann ihr nur recht sein. Wenn möglich, wird die Bewerberin sogar versuchen, den Geschmack des kommenden Chefs herauszufinden. Ich weiß, daß manche Damen ihren Lebenslauf von fremder Hand schreiben ließen, von Damen, die sie für besonders apart und kontaktfreudig hielten – nicht ahnend, daß sich solche weiblichen Gebrauchsqualitäten durchaus nicht unmittelbar in der Schrift verraten müssen.