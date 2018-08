Der Bürgerkrieg im Jemen zehrt weiter am Prestige des ägyptischen Staatspräsidenten Nasser. Seine 50 000 modern ausgerüsteten Soldaten in den Wüsten und Bergen des südarabischen Landes vermochten nicht, die Imamtreuen Stämme niederzuwerfen. Im Gegenteil: in den letzten Wochen haben die Ägypter wichtige Stützpunkte und Gebirgspässe an die „Royalisten“ verloren (siehe Karte).

Zum erstenmal haben die Stammeskrieger unter dem Kommando königlicher Prinzen auch Artillerie in die Schlacht geführt. Es ist kein Geheimnis, daß die Partisanen von Saudi-Arabien (und wohl auch von Persien) mit Waffen ausgestattet werden. König Feisal von Saudi-Arabien hat den ägyptischen Staatspräsidenten Nasser während der letzten „Gipfelkonferenz“ in Kairo sogar offen herausgefordert: Er fühle sich nicht länger an sein Versprechen gebunden, den Royalisten keine Hilfe mehr zu gewähren, da Nasser offensichtlich sein Expeditionskorps verdoppelt habe, um der republikanischen Sache zum Sieg zu verhelfen. Zugleich wies der König einen Friedensweg, den er sich in drei Etappen vorstellt:

1. Neutrale Übergangsregierung im Jemen, an der weder Royalisten noch Republikaner teilhaben,

2. allmählicher Rückzug der Ägypter und

3. Volksabstimmung über die künftige Staatsform.

Bleibt Kairo bei seinem „Nein“, so ist es nicht mehr ausgeschlossen, daß Feisal auch seine Streitkräfte aufmarschieren läßt.

Die Ägypter und die von ihnen unterstützten Republikaner müssen überdies befürchten, daß noch mehr Stämme zum Imam überlaufen und sich damit auch innenpolitisch das Blatt zuungunsten der Republikaner wendet. Zwei der größten Stämme im Norden, die Bakil und die Haschid, hatten bereits angedroht, gemeinsam für den Imam zu kämpfen, falls die Ägypter nicht bis zum 21. April das Land verlassen hätten.

Diese Gefahr hat der neue Ministerpräsident in Sanaa, Nooman, noch abwenden können, indem er überstürzt eine Friedenskonferenz mit den Royalisten anberaumte und eine Interimsverfassung dekretierte, die den Jemeniten eine parlamentarische Demokratie bescheren soll. Wie groß der Widerhall dieser neuen Politik unter den Stämmen sein wird, ist noch ungewiß. Politische Vorgänge in Sanaa sind so unübersichtlich wie die Bergwüsten rundum.