Als Präsident Franklin D. Roosevelt in den Jahren nach der großen Depression – man schrieb den August 1935 – den ‚Social Security Act‘ (Gesetz zur sozialen Sicherheit) unterschrieb, erklärte er den in seinem Arbeitszimmer im Weißen Haus versammelten Politikern, Gewerkschaftlern und Journalisten, dieses Gesetz sei nur der Grundstein zu einem mächtigen Gebäude. Seine Prophezeiung sollte sich als richtig erweisen; denn es gibt kaum ein Gesetz, das öfter erweitert worden ist. Seit 1935 wurde es achtmal abgeändert, um einem wachsenden Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu tragen und die Leistungen zu erhöhen. Heute haben in den USA von zehn Erwachsenen neun Anspruch auf staatliche Rentenzahlungen.

Und nun steht man in Washington unmittelbar vor der parlamentarischen Verabschiedung eines neuen Gesetzes, das für das ganze Bauwerk der sozialen Sicherheit von historischer Bedeutung sein wird. Es handelt sich um ein Gesetz, das zum erstenmal in der Geschichte der Vereinigten Staaten den Empfängern staatlicher Renten einen großen Teil auch der Kosten für Krankenhausaufenthalte und ärztliche Betreuung abnehmen wird. Das Gesetzeswerk ist unter dem Namen „Medicare“ (Zusammenziehung von „medical care“, also etwa medizinische Betreuung) bekanntgeworden.

Zusätzlich zu der eigentlichen Vorsorge für Krankheit wird Medicar (nach seinem Urheber, dem Abgeordneten Wilbur Mills auch „Mills-Gesetz“ genannt) die Renten um etwa sieben Prozent erhöhen und die Wohlfahrtsprogramme des Bundes und der einzelnen Staaten für die medizinische Betreuung alter Menschen völlig umgestalten. Ein Teil der dadurch verursachten Kosten soll durch eine drastische Erhöhung der Social Security Steuern abgedeckt werden. Sollte die Vorlage Gesetzeskraft bekommen, dann müßte der Bund im Jahre 1990 mindestens 45 Milliarden Dollar dafür aufbringen, also weit über das doppelte der 17 Milliarden Dollar für das Jahr 1965.

Medicare-Gegner, wie etwa der Chef einer Versicherungsgesellschaft, die sich darauf spezialisiert hat, für pensionsreife Einwohner von New York Krankenversicherungen abzuschließen, bezeichnen das geplante Eindringen des Staates in ihr Geschäft unsanft als „eine Form der Enteignung“. Auch Dr. Donovan Ward, der Präsident der amerikanischen Ärzteorganisation, ist mit diesem Gesetz nicht einverstanden. Medicar, so meint er, werde die Nation nicht einen, sondern gleich einige Schritte den Weg hinab zur verstaatlichten Medizin führen.

Auf der Gegenseite stehen langjährige Kämpfer für das Gesetz, so die Gewerkschaften, die Verbraucherverbände und die Organisationen der älteren Bürger Amerikas. Ein Vertreter der letzteren jubilierte kürzlich: „Nach zehn Jahren auf den Barrikaden endlich ein gutes Gesetz, eine ganz neue, wunderbare Sache“. In einem Punkt jedoch stimmen Freunde und Feinde überein: Medicare ist das revolutionärste soziale Wohlfahrtsgesetz der Vereinigten Staaten seit Roosevelts „New Deal“.

Das neue Gesetz über die medizinische Betreuung alter Menschen besteht aus drei Hauptteilen. Der erste sieht eine Pflichtversicherung vor, die auch den nicht gutsituierten Rentnern Krankenhausaufenthalte bis zu 60 Tagen gestattet. Der Patient hätte dafür nur 40 Dollar zu zahlen. Auch die Ausgaben für Krankenpflege zu Haus werden bis zu 100 Tagen vergütet. Außerdem übernimmt der Staat – bei einer Selbstbeteiligung von 20 Dollar – die Kosten für nicht-stationäre ärztliche Untersuchungen. Zusätzliche Kosten, wie etwa für Einzelzimmer oder für eine Privatschwester im Krankenhaus, muß der Patient allerdings selbst tragen. Die Finanzierung dieses Teiles von Medicare (etwa 2,8 Milliarden Dollar bis 1970) erfolgt durch die Erhöhung der Social Security Steuern.

Der zweite Teil lehnt sich an einen Gesetzentwurf der republikanischen Partei an, nach dem älteren Menschen der Abschluß freiwilliger Krankenversicherungen durch staatliche Zuschüsse erleichtert werden soll. Im Medicare-Gesetz sieht das so aus, daß eine freiwillige Zusatzversicherung einen Teil der Arztkosten auch außerhalb des Krankenhauses deckt, sowie in begrenztem Umfang auch die Kosten für Aufenthalte in Nervenkliniken und ähnlichen Anstalten. Der Patient muß die ersten 50 Dollar und 20 Prozent der Restsumme zahlen. Außerdem muß er einen monatlichen Beitrag von drei Dollar leisten, die, soweit möglich, von der siebenprozentigen Erhöhung der Rente einbehalten werden. Weitere drei Dollar schießt der Staat zu.