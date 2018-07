Inhalt Seite 1 — NASA spielt mit offenen Karten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Amerikanische Weltraumflüge sind erregender und aufschlußreicher als die der sowjetischen Kosmonauten, weil die Öffentlichkeit jede Phase des Experiments erfährt, weil wir insbesondere während der kritischen Augenblicke dieser kühnen Unternehmungen zugegen sein dürfen: während des Starts und des Landemanövers.

Objektiv gesehen war der Unterschied zwischen dem Satellitenflug des Pilotenpaares Beljajew–Leonow im März dieses Jahres und den am Montag beendeten 62 Erdumkreisungen der US-Astronauten McDivitt und White nicht sehr groß – bei beiden Experimenten stieg ein Mensch während des Fluges aus und es wurden einige Bahnkorrekturen durchgeführt. Doch die sowjetischen bemannten Erdumkreisungen erleben wir in den entscheidenden Phasen nur retrospektiv. Wos-chot II zog bereits ihre Bahn um die Erde, als wir vom Start dieses Raumschiffes erfuhren und seine Landung wurde erst mehrere Stunden später bekanntgegeben.

Beim Projekt Gemini 4 waren wir stets dabei. Wir wußten schon fast eine Woche vorher, was geplant war, wir erfuhren, daß der Start um ein Haar hätte auf einige Tage später verschoben werden müssen, weil ein Fehler im elektrischen System der Kapsel entdeckt worden war. Während des „Countdowns“, der letzten Überprüfung all der Tausenden für Start, Flug und Landung notwendigen technischen Funktionen, wurden wir Zeugen eines weiteren Versagens: Der Montagemast, der die Rakete während des Aufbaus auf der Startrampe festhielt, konnte nicht gesenkt werden. Schuld daran war ein nicht funktionierender Schalter. Deshalb erfolgte der Start erst 76 Minuten nach dem vorgesehenen Termin am Donnerstag letzter Woche.

Die Öffentlichkeit war zugegen, als sich herausstellte, daß das wichtigste Manöver, die Annäherung der Raumkapsel an die ausgebrannte Hülse der zweiten Raketenstufe, nicht durchgeführt werden konnte. Die Raketenhülse war beim Abtrennen von der Kapsel wider Erwarten ins Taumeln geraten. Dadurch verbrauchte sie Energie, und à conto dieses Energieverlusts sank der Flugkörper tiefer als berechnet; der Abstand zwischen ihm und der Geminikapsel wurde zu groß, als daß Kommandant McDivitt ihn noch hätte überbrücken können, ohne dabei die Brennstoffvorräte über Gebühr zu verbrauchen. Auch ein Berechnungsfehler wurde uns nicht vorenthalten: Die Vorbereitungen zum Ausstieg Major Whites aus dem mit einer Geschwindigkeit von 28 000 Kilometern pro Stunde dahinrasenden Flugkörper nahmen mehr Zeit in Anspruch als vorgesehen; so konnte White die Kapsel erst eine Runde später, beim dritten Erdumlauf, verlassen.

Das Gemini-Kontrollzentrum informierte uns darüber, daß es Schwierigkeiten gegeben hatte, als White wieder in das Raumschiff hineinkroch. Die Luke ließ sich nur unter großen Anstrengungen schließen. Deshalb wagte es McDivitt auch nicht, sie noch einmal zu öffnen, um die Verbindungsleine und andere für den „Ausflug“ Whites benutzten Ausrüstungsgegenstände herauszuwerfen, die der Astronaut im Eifer der wegen des klemmenden Lukendeckels etwas hektischen Rückkehr entgegen seinen Instruktionen an Bord gebracht hatte.

Schließlich hielt die US-Raumfahrtbehörde (NASA) auch nicht mit der Hiobsbotschaft hinterm Berg, daß das elektronische Bord-Rechnengerät nicht funktionierte, das den Astronauten die notwendigen Daten für eine selbständige Landung ohne Hilfe von „unten“ liefern sollte. So landeten James McDivitt und Edward White wie ihre Vorgänger: Sie zündeten auf ein Kommando des Kontrollzentrums die Rückstoßraketen.

Millionen verfolgten an ihren Rundfunk- und Fernsehgeräten diese Kette von Mißgeschicken, trotz derer das Unternehmen hervorragend gelang, und insbesondere den waghalsigen Versuch eines Menschen, sich selbst als lebender Erdsatellit mit einer Gasdruckpistole um das Raumschiff herum zu katapultieren.