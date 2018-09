Die deutsche Industrie lebt zu einem großen Teil vom Export; sie braucht weltoffene Märkte und ist deshalb gegen Autarkiebestrebungen jeder Art in jedem Land. Sie lehnt im Prinzip Maßnahmen zum Schutz der eigenen Wettbewerbsposition in der Bundesrepublik ab. Sie werden immer nur dann gefordert, wenn Unternehmen der Ansicht sind, die konkurrierenden ausländischen Firmen würden durch direkte oder indirekte Subventionen ihrer Heimatstaaten so gefördert, daß von einem echten Wettbewerb auf den Weltmärkten keine Rede sein kann.

Um so heftiger werden natürlich die Klagen, wenn deutsche Gemeinden neuerdings aus kommunalpolitischen Gründen dazu übergehen, die Gründung ausländischer Industriebetriebe zu fördern, indem sie ihnen zu billigen Preisen Produktionsgelände anbieten und ihnen versprechen, sämtliche Aufschlußkosten zu tragen. So ist angeblich geplant, dem amerikanischen Chemie-Konzern duPont bei Unna in Westfalen Industriegelände zum Quadratmeterpreis von nur drei Mark zur Verfügung zu stellen, einen Gleisanschluß zu legen und den Amerikanern einen 50-Millionen-Kredit zum Zinssatz von vier Prozent bei 15 Jahren Laufzeit einzuräumen. duPont will bei Unna ein Chemiefaser-Werk einrichten.

Dazu Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Phrix-Werke AG, Hamburg, die mit der duPont-Konkurrenz auf deutschem Boden rechnen müssen: „Wir haben keine Angst vor ausländischen Großanlagen, wir fühlen uns jeder Konkurrenz gewachsen, vorausgesetzt, daß gleiche Startbedingungen herrschen. Wir haben aber kein Verständnis dafür, daß unsere ausländischen Wettbewerber vom deutschen Steuerzahler Millionen-Subventionen erhalten, die wir weder in der Bundesrepublik noch in irgendeinem anderen Land der Welt erhalten, wenn wir dort Fabrikationsanlagen errichten wollen. Die USA denken nicht daran, die Konkurrenten ihrer eigenen Industrie zu subventionieren.“

Diese Klage ist nicht unberechtigt, zumal in und um Unna die soziale Not nicht so groß ist, daß auf diese Weise Industrieansiedlungen gefördert werden müssen. Auch von Kommunalpolitikern sollte man verlangen können, daß sie über ihre eigenen Kirchtürme hinaussehen. Der Hinweis darauf, daß die Stadt Bochum ihrerseits ebenfalls einiges gezahlt hat, um Opel zu ermuntern, ein modernes Automobilwerk zu errichten, zieht deshalb nicht, weil es sich bei dem Opel-Gelände um ein Gebiet handelt, auf dem Sicherungen gegen Bergschäden getroffen werden mußten, also in diesem Falle erst gleiche Startbedingungen durch Staatsgelder geschaffen wurden. K. W.