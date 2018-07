Inhalt Seite 1 — Politisierende Offiziere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wilhelm Treue

Thilo Vogelsang: Reichswehr-Staat und NSDAP; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 507 Seiten, 36,– DM.

Der Einfluß des Heeres auf die Politik ist zu Beginn des deutschen Kaiserreiches gewiß nicht sehr groß gewesen – aber er ist ständig gewachsen und hatte an seinem Ende schließlich, wenn nicht zerstörerische, so doch gewiß sehr schädliche Ausmaße angenommen. Es mag sein, daß die Marine zeitweise auf die Reichspolitik stärker eingewirkt hat als das Heer – aber wer könnte ganz genau das Gewicht von Tirpitz gegenüber dem von Schlieffen und Ludendorff abwägen, des Schlieffen-Planes gegenüber der Haldane-Mission, des uneingeschränkten U-Boot-Krieges gegenüber den Fehlern der Obersten Heeresleitung an der Westfront?

Doch aufs Ganze gesehen, in Bezug auf die Entwicklung des politischen Verständnisses und die Anteilnahme am politischen Geschehen noch wichtiger als diese einzelnen Generale und Admirale, war zweifellos der Einfluß des militärischen Geistes auf das politische Denken und Verhalten der vielen Reserveoffiziere. Sie bildeten innerhalb insbesondere der preußischen, doch merklich auch der gesamten deutschen Oberschicht eine durch Verbindungen zum Adel erweiterte und intensivierte Gruppe von starkem Gewicht, die durch ihre Zugehörigkeit zu einem „Korps“ gewiß nicht weniger geprägt und gezügelt war als zum Beispiel Katholiken durch ihren Glauben und Millionen von Arbeitern durch Gewerkschaft und Sozialdemokratische Partei.

Eigenartigerweise haben die Historiker und Soziologen diese Schicht der Reserveoffiziere bisher nicht zum Gegenstand ihrer Forschung gemacht – so wenig wie die Domänenpächter, die zwar nur etwa 1100 Personen zählten, aber im preußischem Dreiklassenwahlsystem als ähnlich geschlossene Gesellschaftsgruppe wie die Reserveoffiziere, und mit diesen fast immer in „Personalunion“ verbunden, eine um so wichtigere Funktion hatten, als sie nicht nur gewöhnlich zur ersten Wählerklasse gehörten, sondern außerdem auch selber abhängig vom Verpächter, der preußischen Dynastie, starken Wahldruck auf ihre Arbeiter auszuüben vermochten.

Der politische Einfluß der Offiziersschicht ist bezeichnenderweise im Herbst und Winter 1918/1919 zwar kurzfristig erschüttert worden – aber er hat nie aufgehört. Hindenburg, Seeckt und viele andere Offiziere setzten ihn, der Zustimmung der weitaus meisten Reserveoffiziere aus der Kriegszeit gewiß, in die Reichswehr hinein und in dieser selbst fort – bis hin zum Kanzlermacher Schleicher, der schließlich, fast wider Willen, selber über die Kulissenschieberei im Hintergrund hinaus zur Handlung und Verantwortung gedrängt, mit seinem politischen Bankrott noch mehr als Ludendorff bewies, wie verschieden Staatsmann und Feldherr, Politiker und Militär, Bismarck und Moltke, Brüning und Schleicher sind.

Immerhin: der Weg von Moltke über Hindenburg, Seeckt, Groener zu Schleicher zeigt eine höchst interessante Entwicklung, die der parteipolitischen offensichtlich parallel lief und verbunden war: kein General hat die immanente sozialistische Komponente des preußischen Offizierskorps so an die Oberfläche geraten lassen, keiner hat die Entwicklung des Disziplinverhältnisses zwischen Gutsbesitzer – Offizier und Landarbeiter – Soldat so sehr bis zur Aufnahme von Beziehungen zu Gewerkschaftlern vorangebracht, so kühl die Möglichkeit eines preußischen Militär-Sozialismus, der „planvollen Beseitigung eines ungesunden Kapitalismus“ von der militärisch-sozialistisch-gewerkschaftlichen Seite her bedacht wie der General von Schleicher unmittelbar vor der Machtergreifung des sozialistisch getarnten Supernationalismus.