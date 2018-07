Von Marianne Eichholz

Wer Regen für eine deutsche Erfindung hält, sollte nicht im Frühling in den italienischen Süden fahren. Auch mit dem Zeitbegriff gibt es Verwirrung. Für unnatürlich gilt das Planen, das heißt, Zukunft zu Gegenwart zu machen. Es ist paradox, daß das häufigste Wort in dieser Gegend der Feinschmecker, die morgens mit Flinten durch Busch und Wäldchen pirschen, Wachteln schießen, Schnecken und wilden Spargel sammeln, daß also die Lieblingsvokabel von Bauer und Hirt, Handwerker und Händler, von Geometer und Advokat (diese beiden sind das gesellschaftliche Rückgrat, die ersten vermessen und verkaufen die Landschaft, die zweiten verdienen an den Streitigkeiten, die um Landkauf und Landverkauf entstehen), daß dieses Wort so lautet: domani, morgen. Was man im Augenblick wünscht, ist Zufriedenheit des Leibes und der Seele. Da man immer Zufriedenheit wünscht, ist domani wieder oggi, heute. Und oggi ist damit ausgefüllt, Zufriedenheit zu bewahren. Nicht zu erlangen: etwas erlangen wollen ist transalpine Verstiegenheit.

Nicht, daß solche Erkenntnisse über das Wesen der Mezzogiornesen neu wären. Wir kommen auf das Wetter zurück. Bei Regen ziehen die Menschen die Schultern ein und lassen die Arbeit liegen. Regen ist Ausnahmezustand, obwohl das Frühjahr 1965 das regenreichste seit Jahrzehnten war, das besagt, daß andere Jahrzehnte auch Regen kannten. Die alte Nonna, ein gichtverkrümmtes Stück Liebenswürdigkeit, die in dem Haus an der Ponte di Ferro wohnt, erzählt das.

Bei ihrem Mann hat Signor Cosimo ein paar Weinreben im Garten ausgegraben und mir für einen unerhörten Preis als Zuchtreben verkauft. Eines Tages, wir sind alte Bekannte, sagt Cosimo: Sie wünschen einen schönen Garten um Ihr Haus, auf den die Leute ihre Augen werfen. Sie wollen eine gute Figur machen. Gut, ich übernehme die Anlage. Sie erhalten bei mir nur Pflanzen mit Garantie. Wachsen sie an, ist’s gut. Wenn nicht, ersetze ich sie.

Wir fuhren zu dem Besitzer einer Zitrusfruchtanlage, gehen gebückt unter kleinen, dunkelgrün belaubten Stämmen. Ich zeige auf einen: der ist direkt eine Baumschönheit. Der, sagt Cosimo, ist – nun, was für eine Rasse? Und sieht den Plantagenbesitzer an. Der sagt Cedro. Cedro? Jawohl, man kocht die Schale der Früchte und tut sie in den Kuchenteig. Ich sage, daß ich nicht Kuchen backen, aber gern Apfelsinen genießen würde. Auf unerklärte Weise kommen am nächsten Tag trotzdem auf einer „Biene“ (Ape) – einem Gefährt mit Laderaum hinten, offen – drei Cedro-Bäume an. Es gelingt auch unter Assistenz der deutschen Freundin von Signor Cosimo, die die Landessprache spricht, nicht mehr zu klären, ob es sich vielleicht um Pampelmusengewächse handelte. Jedenfalls, schließt der Plantagenbesitzer, seien es Bäume neuen Typs.

Und Cosimo kassiert für die drei Baumteenager 120 harte deutsche Mark in italienischer Währung. Eine Bougainvillea soll nach Cosimos Kalkulation, mit Garantie, zwei Meter hoch 5000 Lire kosten. Er schleppt drei Meter in seinem „Giulietta Sprint“ heran; die Tür blieb offen, das obere Ende mit Blüten hat er am Kühler festgebunden. Wo kommen. in dieser Jahreszeit Blüten her? Doch wohl aus einem Treibhaus. Wir setzen die Bougainvillea an eine geschützte Hauswand, aber nach drei Tagen Westwind sieht sie verzweifelt aus, Blüten und Blätter zerrupft, die Zweige hängen über die grüne Plasticschnur, mit der wir sie an der Wand festgebunden haben. Kein Mensch kann von dieser Pflanze je wieder ein Lebenszeichen erwarten.

Das ist meine Schuld; Cosimo hat mich fühlen lassen, daß er die Anlage meines Gartens ganz anders beabsichtigt hatte. Erdbeerbeete, Stiefmütterchengruppen und eine Menge deutscher Mickenblumen, Tausendschönchen, Ringelblumen sollten die Hauptrolle spielen, unkrautfrei und geradeaus gehalten. Und das in einer Gegend, wo Mimosenbäume, Agaven, die aussehen wie überseeische Kraken, Opuntien mit dickfleischigen, ovalen Blattversuchsanordnungen, Glyziniensträucher, die Mauern mit violetten Perlpompadouren behängen, voll Proustscher Müdigkeit – wo solche und andere Gewächse ihre Pflanzenformschrift in die Landschaft setzen, nicht erwähnt die Zypressen, die Goethe, wie man in der Bibliothek des Capitano Becher nachlesen kann, ein Symbol des Lebens nannte.