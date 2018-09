Es ist üblich, daß die meisten Urlauber Erholungsgebiete in der Nähe am häufigsten besuchen, viele Hamburger fahren an die Ost- und Nordsee oder in die Lüneburger Heide, die Bayern bleiben zu Hause. Aber die „Gesamtreisetendenz“ zeigt nach Süden, nach Süddeutschland und in das südliche Ausland. Im Ausland waren nach einer Erhebung 1962 Österreich und Italien die beliebtesten Gebiete der Deutschen (fast zwei Drittel, 64 Prozent, fuhren dort hin). Österreich stand mit 2,2 Millionen (37 Prozent) an der Spitze, gefolgt von Italien, der Schweiz, den Niederlanden, Spanien und Frankreich, während alle anderen Länder weit darunter liegen. Inzwischen ist Spanien aufgerückt, und Jugoslawien und die Ostblockländer Ungarn, Rumänien, Bulgarien und die Tschechoslowakei sind ins Spiel gekommen.