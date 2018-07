Am 15. Juni feiert in dem rheinischen Städtchen Bad Honnef, das er sich nach dem Zusammenbruch 1945 als Alterssitz erwählte, Ministerialrat a. D. Dr. med. Arthur Mallwitz seinen 85. Geburtstag. Die Schar der Gratulanten, die an diesem Tag dem Jubilar ihre Reverenz erweisen wird, wird bunt zusammengewürfelt sein.

Zunächst wird der deutsche Sport ihm seine Glückwünsche darbringen, denn Mallwitz gehört mit zu den Wegbereitern der modernen Leibesübungen, die um die Jahrhundertwende die deutsche Leichtathletik begründeten und damit neben dem Fußball dem gesamten Sport einen machtvollen Auftrieb gaben. Mallwitz wirkte nicht nur durch das Wort, sondern durch die Tat. So war Mallwitz zu seiner Zeit einer der erfolgreichsten Leichtathleten. 1906 fuhr der cand. med. auf eigene Kosten – das gab es damals noch – zur Athener Zwischenolympiade. Im gleichen Jahr promovierte er an der Universität Halle mit einem der ersten sportmedizinischen Themen, die in Deutschland vergeben wurden, mit magna cum laude „Über körperliche Höchstleistungen mit besonderer Berücksichtigung des olympischen Sportes“. Im Jahr darauf stellte er den ersten deutschen Speerwurfrekord auf und wurde deutscher Meister im Hochsprung. 1908 qualifizierte sich Mallwitz bei den Olympischen Spielen in London für das Finale im Hochsprung.

Sein besonderes Verdienst war, daß er den deutschen Akademiker vom Kneiptisch auf die Sportplätze führte und dadurch den Hochschulsport ins Leben rief, dessen erster „Akademischer Meister“ er 1909 im Fünfkampf wurde.

Durch den Aufbau der Sportabteilung der großen Dresdner Hygiene-Ausstellung vermittelte Dr. Mallwitz noch vor dem Ersten Weltkrieg der breiten Öffentlichkeit zum ersten Male eine umfassende Darstellung des Sports als ein entscheidendes Mittel der Gesundheitspflege.

Als Gratulanten werden auch die Vertreter der medizinischen Wissenschaft, insbesondere der Sportmedizin, ihren Dank abstatten, denn Dr. Arthur Mallwitz gehört zu den Begründern der sogenannten Präventivmedizin, indem er immer wieder verkündete, wie wichtig es sei, auch Krankheiten zu verhüten und ihnen vorzubeugen, anstatt sie nur zu heilen zu versuchen. Er hat damit eigentlich nur das wiedererweckt, was in Vergessenheit geraten war und was über 2000 Jahre vorher Herodikus von Selymbria schon gelehrt und Plato immer wieder, gefordert hatte, die Leibesübungen als Heilmittel zu verwenden – Sport als Arznei. Mallwitz schuf den Begriff des Sportarztes und legte auch als Mitglied des Berliner Sport-Clubs, dem er nun schon fast 60 Jahre angehört, durch die Bildung eines Sportärzte-Ausschusses den Grundstein für die heute mehrere tausend Ärzte umfassende Organisation des Deutschen Sportärztebundes, dessen gemeinnützige Arbeit so vorbildlich ist. Dr. Mallwitz gehört aber nicht nur zu jenen, die die heutige Präventivmedizin mitbegründeten, sondern nach der Errichtung eines Speziallazaretts einer deutschen Armee in Belgien im Ersten Weltkrieg gab er einen entscheidenden Impuls für die rehabilitive Medizin, was man mit Wiederherstellungsmedizin übersetzt. In sie bezog er auch den Versehrtensport ein, dessen eigentlicher Schöpfer er ist.

Deshalb werden auch die Repräsentanten der Versehrtenorganisationen, insbesondere, der Sprecher des Versehrtensportbundes, diesem Mann zu danken wissen. Er schenkte den in zwei schrecklichen Kriegen Verstümmelten, denen sich außer den Berufsverletzten immer mehr jene zugesellen, die in der mörderischen Verkehrsschlacht Gesundheit und Glieder einbüßten, vielleicht das Schönste – neuen Lebensmut durch das Gefühl, keine Krüppel, sondern vollwertige Menschen zu sein.